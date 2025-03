GF, la gita finisce male: nuovi scontri tra i gieffini

I tempi in cui i concorrenti del Grande Fratello venivano chiusi nella Casa, senza alcun contatto con l’esterno, sembrano ormai un lontano ricordo. I concorrenti, infatti. possono godere di escursioni, viaggi all’estero, giornate in spa e altre comodità inaspettate.

È ciò che è accaduto poche giorni fa, quando quasi tutti i partecipanti, ad eccezione dei nuovi arrivati Maria Teresa, Federico e Mattia, hanno potuto godere di una breve gita. Tuttavia, quello che avrebbe dovuto essere un momento di svago si è trasformato in un episodio di tensione.

NUOVO SCONTRO – Secondo quanto riportato da Biccy.it, la giornata ha visto una discussione tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. La modella brasiliana è stata protagonista di una sfuriata che l’ha portata alle lacrime. “Hai scelto te stessa, ti sei messa al primo posto, adesso pensa a te per prima”, avrebbe detto Helena a Shaila, scatenando una reazione furiosa della collega. Shaila, infatti, avrebbe risposto: “Ma tu cosa vuoi, che sei felice quando noi litighiamo e adesso sei contenta che ci siamo lasciati?”

Una volta rientrata nella Casa, Helena non ha nascosto il suo malessere. In lacrime, ha raccontato a Stefania Orlando: “Sto male. Anche Javi non mi ha capita, non vuole che risponda ai loro attacchi. Stavo per commettere lo stesso sbaglio che ho commesso una volta. Non ce la faccio più. Mio Dio. Puoi venire in confessionale con me?” L’inquietudine di Helena era palpabile, e la richiesta di Stefania di supporto ne evidenziava la sua fragilità emotiva.

Nel frattempo, Stefania ha raccontato a Mariavittoria Minghetti quanto accaduto durante la lite. Secondo il suo racconto, Lorenzo sarebbe intervenuto con una dichiarazione inaspettata: “Ho sentito il mio nome, state parlando di me”.

La tensione è aumentata quando Lorenzo ha continuato a provocare, dicendo: “Ah che bel comportamento da regine, che ve ne andate. Vai via, poi dici di essere educata.” A quel punto, Mariavittoria ha preso le difese di Helena, rispondendo con fermezza: “Che poi Helena non ha fatto nulla! Ah ma Lorenzo è venuto da te a dire ‘state parlando di me’? Ci sarebbe da dirgli ‘ma chi te se in**a!’”*. Le sue parole sottolineavano quanto l’intervento di Lorenzo avesse solo alimentato il caos, creando ancora più disagio per Helena.

Un’uscita che doveva essere all’insegna della leggerezza si è quindi trasformata in un vero e proprio campo di battaglia. Helena, ritrovandosi sola contro diversi concorrenti, ha visto la sua giornata rovinarsi da una serie di scontri verbali. Mariavittoria ha espresso rammarico per il comportamento degli altri, soprattutto per il fatto che, ancora una volta, Helena si fosse trovata al centro di dinamiche conflittuali. Il dispiacere per la situazione era evidente, e la gieffina ha commentato: “Mi dispiace vedere che vincano loro…”.

Quella che doveva essere una semplice e rilassante gita si è conclusa con litigi e malumori, lasciando una scia di tensione all’interno della Casa. Sarà interessante seguire l’evoluzione dei rapporti tra i concorrenti nei prossimi giorni, mentre il Grande Fratello continua a regalare nuovi colpi di scena.