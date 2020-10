GF, la lettera di Ambra a Kikò: “Mi piacerebbe rivederti”

Sembra proprio che ci possa essere un ritorno di fiamma tra due ex concorrenti del GF. Si tratta di Ambra Lombardo e Kikò Nalli, noti per aver partecipato all’edizione condotta da Barbara D’Urso. I due si sono innamorati proprio durante la loro avventura nella casa, ma, sfortunatamente, la loro storia è giunta al termine lo scorso dicembre.

Se tutti credevano che la relazione tra i due fosse oramai chiusa, a lasciare senza parole è la professoressa. La Lombardo ha deciso di scrivere una lettera all’ex compagno, pubblicata sul settimanale DiPiù.

“Mi piacerebbe rivederti” – In queste righe pubblicate dal settimanale, l’ex gieffina ha rivelato di sentire ancora la mancanza dell’ex marito di Tina Cipollari. “Vorrei tanto rivederti, che nella mia vita ci sei stato e ci sarai per sempre” ha ammesso la professoressa, aprendo il cuore in questa lettera.

Ambra ha poi parlato di alcuni problemi che hanno dovuto affrontare, forse proprio quelli che ha portato i due a mettere un punto alla loro storia: “Il problema è che tu non mi hai mai dimostrato fino in fondo quanto ti facesse piacere avermi al tuo fianco. Per mesi ti ho chiesto che mi dedicassi più tempo. E ogni volta la tua scusa era diversa”. Ha infatti proseguito così: “Purtroppo, a un certo punto, il nostro rapporto ha perso vigore. Come una piantina che, se non la annaffi, prima o poi perde le foglie, si secca e muore”.

A non lasciare più dubbi è la stessa donna, aggiungendo: “Forse, se tu provassi a prendermi la mano non avrei la forza di ritirarla”. Nonostante la loro storia sia oramai finita, la Lombardi sembra intenzionata a darsi una seconda possibilità con Kiko. Come risponderà l’ex concorrente del GF?