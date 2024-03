GF, la mamma di Greta Rossetti e il motivo dietro le sue IG Stories: “Vi ho fatto un test”

Dopo il duro sfogo in cui non solo si è scagliata contro la figlia, ma anche contro altri concorrenti del GF, Marcella Bonifacio è nuovamente tornata su Instagram. Attraverso le sue IG Stories, la donna ha spiegato il motivo dietro il suo sfogo che ha coinvolto non solo Greta Rossetti, sua figlia, ma anche Beatrice Luzzi e Sergio D’Ottavi.

“Vi ho fatto un test” – Nei giorni scorsi, Marcella si è lasciata andare a dei pesanti sfoghi sui social. Attraverso le sue Storie di Instagram, la donna si è prima scagliata contro la figlia: “Tu devi uscire Greta, tu devi uscire lunedì, tu! Si è bruciata il cervello, oh Dio Santo! Mamma mia non ti riconosco più! Fai quasi paura! Ti porterò da uno psichiatra quando esci”.

Successivamente, la Bonifacio ha attaccato la Luzzi, non apprezzando le parole che quest’ultima ha utilizzato per consolare l’ex tentatrice: “Quando esci ce la vediamo io e te! Rossa! Sai una volta alle rosse cosa facevano?“.

Ovviamente questi attacchi non sono affatto passati inosservati, finendo al centro delle dure critiche da parte dei fan del reality. A spiazzare ancora di più il popolo del web, sono state le recenti IG Stories di Marcella. La mamma di Greta, infatti, ha rivelato di aver finto di scagliarsi contro la figlia solo per vedere la reazione degli utenti:

“Buongiorno. Allora, arriviamo al dunque. Vi faccio questo video per farvi capire semplicemente che io ieri ho fatto un test. Ho fatto un test perché volevo vedere veramente in quanti di voi arrivano a percepire e capire che io stessi recitando. E sapete perché? Perché sapevo che quei video andavano virali in quella maniera. E sapete perché l’ho fatto? Non perché io sia pazza perché non lo sono. Sono preparata a ricevere i messaggi terribili che hanno scritto dappertutto. Invece l’ho fatto semplicemente perché voglio combattere questa battaglia sulle persone più deboli, sulle persone che non sono preparate…E vi ricordo Vincent, che si suic*dò in live.

Detto questo vi faccio una domanda: una persona che istiga – anche la più forte – è giusto che venga attaccata con quelle parole? A prescindere che una persona possa sbagliare, però secondo me bisognerebbe un attimino limitarsi e pesare le parole perché siamo tutti umani e i social vanno utilizzati per costruire, non per distruggere nessuno…Per far ragionare le persone e migliorarle, non distruggerle”.

Ovviamente c’è chi non crede affatto alla versione data dalla Bonifacio. Una parte del popolo dei social, infatti, sostiene che la donna si starebbe giustificando, dopo essersi resa conto della figuraccia fatta. C’è da ricordare, inoltre, che attualmente Greta è al televoto per l’eliminazione che si chiuderà stasera, nel corso della nuova puntata del GF.