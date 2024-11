GF, la rivelazione di Enzo Paolo Turchi sul suo abbandono: “È stata la produzione a dirmi che era arrivato il momento”

A distanza di giorni dal suo abbandono definitivo dalla casa del GF, Enzo Paolo Turchi ha voluto parlare della sua chiacchierata scelta. Attraverso una lunga intervista a Chi, il coreografo ha parlato di quanto accaduto.

“È stata la produzione a dirmi che era arrivato il momento” – Enzo Paolo è stato tra i concorrenti più apprezzati di quest’ultima edizione del reality. Ad un certo punto, però, l’ex ballerino ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia, non riuscendo più a sopportare il distacco con la moglie Carmen Russo e la figlia Maria.

Intervistato dal settimanale di Alfonso Signorini, l’ex gieffino ha ammesso di sentire la mancanza degli altri concorrenti, rivelando un retroscena dietro il suo addio:

“Mi manca moltissimo la Casa che ho vissuto nei primi due mesi, adesso sta prendendo una linea che è quella, giustamente, del Grande fratello: gli amori, gli intrighi, le rivalità. E quello mi manca meno. Io sono stato male, a un certo punto è stata la produzione stessa a dirmi che dovevo uscire, che era arrivato il momento. Non è un ritiro vero e proprio, sono uscito per malattia. Sono sempre stato fra i preferiti dai ragazzi, e li ringrazio”.

Inoltre, il noto coreografo ha voluto rispondere all’insistente indiscrezione che vedrebbe Carmen Russo dietro la partecipazione del marito al GF:

“Nella Casa non hai riferimenti e ti trovi a dire cose che nemmeno chi ti conosce sa del tutto. Non sono Superman perché sono una persona semplice, normale, con le proprie fragilità. Avevo paura che Carmen si sentisse in imbarazzo perché stavo mostrando a tutti i miei dolori. Ho una sensibilità elevata, è la mia vita. Ho avuto un’infanzia difficile, la danza mi ha salvato. Carmen sapeva che il Grande fratello mi avrebbe aiutato a liberarmi da alcuni nodi che portavo dentro. Mi sento meglio, valeva la pena di fare tutto quello che ho fatto e ringrazio il Gf, ma anche il Signore, per questa occasione”.