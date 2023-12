GF, la sorella di Greta interviene sui social: “Penso che vi piaccia essere presi in giro”

Durante l’ultima puntata del GF, il pubblico ha assistito all’ultimo confronto che dovrebbe mettere la parola fine al chiacchierato triangolo amoroso che si è venuto a ricreare nella casa. Dopo aver incontrato Perla Vatiero, infatti, Mirko Brunetti ha deciso di confrontarsi anche con Greta Rossetti.

A distanza di poche ore dall’atteso confronto tra i due ex volti di Temptation Island, ad intervenire è stata la sorella dell’ex tentatrice. La ragazza, infatti, ha deciso di rompere il silenzio, parlando per la prima volta dopo l’ingresso di Greta al Grande Fratello.

“Penso che vi piaccia essere presi in giro” – Una volta concluso il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, Mirko ha avuto modo di riflettere su quanto accaduto nel reality. Proprio per questo il ragazzo ha deciso di parlare un’ultima volta con entrambe le sue ex, chiarendo una volta per tutte la situazione.

Chiusa in modo definitivo la storia con Perla, Brunetti ha deciso di avere un faccia a faccia anche con la Rossetti. Al contrario di quanto pensato da molti, l’ex gieffino ha spiegato alla ragazza di aver bisogno di stare solo e quindi di non aver intenzione di tornare con lei. Davanti a questo confronto, ad intervenire è stata Loren Rossetti, la sorella di Greta.

Come riportato da IsaeChia, Loren ha deciso di scagliarsi duramente contro i fan di Mirko e Perla:

“Io sono sempre stata zitta riguardo questa situazione poiché io non amo mettermi in mezzo in cose che non riguardano me in prima persona, però arrivati a questo punto penso ci sia bisogno che io un attimo tuteli mia sorella, conoscendo la situazione forse meglio di tutti quanti. Ho visto il confronto di ieri sera e non voglio commentarlo perché non spetta a me farlo, ma ho visto i commenti di – mi dispiace dirlo – un popolo di caproni, un ammasso di caproni. Io penso che a tutti voi piaccia essere presi in giro e vi piaccia sentirvi dire le cose che volete sentirvi dire, perché siete tutti dei finti perbenisti e allora andate dove vi fa comodo. Perché secondo me ognuno di voi che scrive nei commenti nella vita è tutt’altra persone e fate le stesse cose, a meno che voi non siate perfetti, ma non penso perché voi siete già cattivi, quindi non penso che la perfezione sia una cosa che riguardi voi. L’unica cosa che mi sento di dire è che mi fa schifo vedere delle persone così accanite su una cosa che voi vi state immedesimando tanto dentro, ma che oggettivamente non riguarda nessuno di voi, riguarda quelle tre persone. L’unica cosa che posso pensare è che nella vita siete stati un po’ tutti delle renne di Babbo Natale e sentite questa questa situazione così tanto vicina che sfogate la vostra repressione così, perché se no non c’è da avere spiegazioni”.

La ragazza ha poi preso le difese della sorella, replicando ai continui attacchi rivolti a Greta:

“Comunque per quanto riguarda l’accanimento che c’è sotto i commenti è una cosa schifosa e mi dispiace vedere tutta questa cattiveria gratuita nei confronti di una ragazza. Nonostante lei si sia sempre esposta c’è un limite a tutto. Ma tanto la verità verrà fuori e voi starete tutti in silenzio, perché è quello che dovete fare. Il karma gira e il male vi ritornerà, tutto ciò che dite vi tornerà tutto indietro, non vi preoccupate. Per ora potete stare a fare ‘cicicici’ nei commenti perché nella vostra vita, a quanto pare, potete fare solo questo. Mi dispiace per la vostra vita triste. Pensate di più a stare con le vostre famiglie, pensare al vostro e non mettetevi in mezzo in cose che non vi riguardano. Detto ciò continuate pure a fare i caproni!”.