GF, l’annuncio in diretta di una gieffina: “Diventerete tutti zii”

Dopo aver abbandonato per qualche giorno la casa del GF, Ilaria Clemente ha deciso di rientrare per spiegare ai gieffini e al pubblico il motivo dietro questa sua uscita. Nel corso della puntata del 3 ottobre, la donna ha annunciato in diretta di essere in dolce attesa.

“Diventerete tutti zii” – Una volta annunciata l’assenza momentanea della Clemente dalla casa più spiata d’Italia, sui social erano iniziate a circolare diverse voci di corridoio. Fin da subito, infatti, si è iniziato a vociferare di una possibile gravidanza della gieffina. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma ufficiale.

Nel corso dell’ultima puntata del GF, andata in onda giovedì 3 ottobre, Ilaria è rientrata nuovamente nella casa e si è lasciata andare ad un clamoroso annuncio in diretta:

“Devo dire che quest’anno la vita per me è stata davvero inaspettata. È arrivato questo Grande Fratello, prima è arrivato l’amore. Vi voglio dire che diventate tutti zii. Io e Daniele aspettiamo un bambino o una bambina!”.

Nonostante i rumor circolati negli ultimi giorni, la notizia ha comunque lasciato i presenti e il pubblico senza parole. Ilaria è la prima gieffina nella storia del programma che ha scoperto di essere incinta durante la sua avventura nella casa.