GF, l’attacco di panico di Beatrice Luzzi: il gesto della regia

Sebbene Beatrice Luzzi abbia deciso di rientrare nella casa del GF dopo il doloroso lutto del padre, pare non si stia più godendo al meglio questa esperienza. L’attrice, una volta tornata dalla giornata trascorsa in spa, ha avuto un crollo. Nel dettaglio, la donna ha avuto un attacco di panico, che la regia ha deciso di censurare.

IL GESTO DELLA REGIA – Nella giornata di mercoledì, il programma ha deciso di regalare ad alcuni concorrenti una gita esterna in spa. Appena tornata dal pomeriggio trascorso fuori dalla casa, la Luzzi ha avuto un crollo. L’attrice, come rivelato da lei stessa, si è sentita in colpa per essere andata dato che proprio quel giorno c’è stata la tumulazione del padre.

Una volta nella casa più spiata d’Italia, Beatrice è scoppiata in lacrime, lanciando un appello ai suoi cari: “Io vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere lì con voi ed essere uscita fuori. Sono uscita fuori a fare una cosa per la quale non ho voce in capitolo, come sapete. Mi dispiace tanto, veramente troppo”.

La situazione è peggiorata, tanto che la gieffina ha avuto un attacco di panico mentre era nel tugurio. A rivelarlo è stato proprio l’attrice mentre si confidava con Fiordaliso: “Non sono stata bene e l’hai visto. Io non credo di aver mai avuto quella brutta sensazione che ho avuto in tugurio a un certo punto. Non penso mi sia mai successo così, mai avuto così. Credo proprio che fosse un attacco di panico. E infatti mi sentivo malissimo…“.

Subito dopo la regia ha deciso di oscurare la scena, volendo concedere a Beatrice un attimo di privacy dato l’argomento delicato. Tuttavia non sono mancate le polemiche da parte dei fan dell’attrice. In molti, infatti, hanno accusato il programma di cattiveria per aver organizzato quel pomeriggio in spa proprio il giorno del funerale del padre, al quale la Luzzi non ha potuto prendere parte.