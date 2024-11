GF, le accuse della fidanzata segreta di Stefano Tediosi: “Mi manipolava”

L’ingresso di Stefano Tediosi nel GF ha creato parecchio scompiglio nella casa del GF. Il caos, però, è scoppiato anche fuori dal reality, soprattutto, dopo le pesanti accuse di Erica Migliano, l’ex fidanzata segreta dell’ex tentatore di Temptation Island.

“Mi manipolava” – Dopo l’ingresso di Federica Petagna e, successivamente, quello di Alfonso D’Apice, a varcare la porta rossa è stato anche Stefano. Con quest’ultimo arrivo, si è venuto a creare un triangolo amoroso che ha presto scombussolato l’equilibrio che si era creato nella casa.

Mentre Tediosi tenta di riavvicinarsi a Federica, nonostante gli scontri con Alfonso, fuori a farsi avanti è stata Erica. Negli ultimi giorni, la ragazza ha rivelato di avere avuto una turbolenta storia con l’ex tentatore, tenuta nascosta proprio da quest’ultimo. Intervistata da Fanpage, la Migliano ha rivolto delle precise e pesanti accuse nei confronti di Stefano.

Nel raccontare l’inizio della loro relazione, Erica ha rivelato che fin da subito l’ex tentatore le ha mentito. Stefano, infatti, le aveva nascosto di essere già impegnato con un’altra ragazza, spingendo la Migliano a dargli un ultimatum:

“Gli chiesi di scegliere e lui, sostenendo di essere innamorato di me, decise di lasciare la sua ragazza. Ma non lo fece subito. Si prese del tempo e impiegò 4 mesi a lasciarla, raccontandomi che questa ragazza aveva dei problemi e che lui era il suo unico pilastro. Ma anche dopo averla lasciata, la nostra storia è rimasta instabile. Stefano continuava a fare avanti e indietro tra me e lei con la scusa che la sua ex non avesse altri punti di riferimento oltre a lui. Più o meno. Stefano mi parlava di futuro, decise perfino di acquistare una casa con giardino perché sapeva che desideravo averne uno. Fino a un anno fa, quando le cose diventarono più difficili perché la ex continuava a non accettare la nostra relazione e io decisi di mollare tutto e trasferirmi per qualche mese in Spagna”.

Nel corso dell’intervista, Erica ha ammesso di essere stata manipolata dal gieffino:

“All’epoca non lo sapevo ma mi manipolava, ha sempre voluto avere il controllo su di me. Mi sono ritrovata costretta a fare più di un anno di terapia a causa di quanto accadeva con lui. Mi aveva privata della mia autostima: mi sentivo brutta e costantemente in competizione con questa ragazza”.

La situazione è precipitata ulteriormente nel 2024, quando Stefano le ha rivelato di voler partecipare a Temptation Island come tentatore:

“Non potevo credere che stesse anteponendo il lavoro e i soldi alla nostra storia. Lui mi rispose che ci sarebbe andato solo per guadagnare e che io sarei dovuta rimanere a casa ad aspettarlo. Ripeteva che mi amava e che con quel denaro avremmo fatto un viaggio”.

Le accuse di Erica hanno ovviamente spiazzato i fan del reality di Alfonso Signorini e del docu-reality. Davanti a queste clamorose rivelazioni, in molti sperano che vengano anche affrontate nel corso della prossima puntata del GF.