Vincitrice della prima edizione del GF, Cristina Plevani ha voluto dire la sua sul reality show e di come si sia evoluto nel corso di questi 23 anni. Attraverso una recente intervista radiofonica, l’ex gieffina non ha avuto peli sulla lingua, affrontando ogni aspetto del programma e, in particolar modo, la conduzione di Alfonso Signorini.

“Avrei chiuso il reality già anni fa” – Ospite dell’ultima puntata di Non succederà più, trasmissione in onda su Radio Radio e condotto da Giada Di Miceli, la Plevani è stata un vero fiume in piena. L’ex gieffina ha ammesso che, secondo lei, il programma dovrebbe essere chiuso o, al massimo, cambiare nome:

“Dopo 23 anni non vedo il senso di mandare in onda il Grande Fratello, però posso comprendere che a livello commerciale c’è ancora tanta pubblicità, quindi i soldi che entrano in azienda. Però a me sinceramente dopo 23 anni ha stancato. Sì lo chiuderei questo programma. Io lo avrei chiuso già anni fa. Perché portare avanti un programma che di Grande Fratello… cioè cambierei il nome ecco. Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome”.

“Per Signorini? Ci sono concorrenti di serie A e di serie B” – Cristina ha aspramente criticato Alfonso Signorini e il suo modo di condurre il GF. La donna, infatti, ha sottolineato come alcuni concorrenti siano stati trattati diversamente rispetto agli altri:

“Come presentatore a me Signorini non piace. Grande professionista come direttore di giornale ma come conduttore no. Dava l’idea che ci fossero dei suoi amici, dei privilegiati. Poi magari non era colpa sua ma era colpa degli autori. La conduzione e il comportamento tante volte ma era palese a tutti che alcuni avevano un trattamento diverso dagli altri. Qualche volta sembrava ci fossero dei partecipanti di Serie A e dei partecipanti di Serie B. Colpa sua, non colpa sua, colpa di chi sta dietro, non lo so però era davanti agli occhi di tutti e non credo di essere solo io a pensare questa cosa”.