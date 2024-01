GF, l’ex di Letizia Petris contro Paolo Masella: “Non parlare di me”

Anche nell’ultima puntata del GF a finire al centro dei riflettori sono stati Letizia Petris e Paolo Masella. Dopo le ultime dichiarazioni del macellaio, ad intervenire è stato anche l’ex fidanzato della gieffina.

“Non parlare di me” – Come in ogni edizione del reality di Alfonso Signorini, anche in questa sono sbocciati i primi amori. Tra le coppie più chiacchierate c’è certamente quella formata da Letizia e Paolo, nata nel corso di questi mesi. È proprio per il macellaio romano che la Petris ha deciso di mettere un punto ad una relazione di tre anni.

Tuttavia c’è chi ha iniziato a dubitare del sentimento che lega i due gieffini, iniziando a pensare che in realtà ci sia dietro della strategia. A dar voce a questi dubbi è stata Beatrice Luzzi che, durante l’ultima puntata, ha così ammesso:

“Secondo me ci stanno prendendo in giro tutti, questa è un’alleanza dove lei comanda e lui esegue. Mi fa morire il cavalier servente che viene sempre… Poi tutto sto teatrino che stanno insieme e poi non si danno un bacio, non dormono insieme, non si amano, è un bluff. Letizia sta sempre con il sedere di fuori, di che parliamo? Se tu mi parli di una ragazza inibita, pudica, posso capire che la metti in imbarazzo, ma se lei è disinibita, è una che si butta nelle braccia, nei letti di tutti. Non si deve preoccupare di Vittorio, ma di lei. Se la sua fosse gelosia non potrebbe praticamente vivere”.

Davanti alle parole dell’inquilina, Paolo ha prontamente replicato: “Non so come sei abituata tu, ma di solito un uomo quando è affezionato tanto a una donna la proteggere in tutto. Probabilmente ti è mancata la protezione di un uomo, io cerco di proteggerla il più possibile perché ci tengo molto, non serve ma lo faccio perché voglio”.

La dichiarazione del macellaio romano non è affatto andata giù all’ex fidanzato di Letizia, che già nei mesi scorsi è intervenuto diverse volte su alcune dinamiche della casa. Attraverso le sue IG Stories, il ragazzo ha così affermato: “Mancanza di protezione da parte di un uomo. Dopo settimane e settimane ancora ci diamo. Non mi hai mai visto, non mi hai mai parlato, non parlare di me e di cosa mi è mancato”.