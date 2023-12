GF, l’ex di Letizia Petris dopo il bacio con Paolo Masella: “Per me è finita, non ci sarò mai più”

Attraverso una recente intervista, a rompere il silenzio sui recenti eventi accaduti nella casa del GF è stato l’ex di Letizia Petris. Andrea Contadini, infatti, ha voluto dire la sua su quanto fatto dall’oramai ex fidanzata in queste ultime settimane.

“Per me è finita, non ci sarò mai più” – Ai microfoni di Fanpage.it, Contadini ha voluto parlare della gieffina. Ha iniziato a raccontare della loro relazione oramai finita, iniziata in discoteca. A quei tempi, infatti, il ragazzo era il Pr del locale e lei era una fotografa. Dopo mesi di frequentazione, tra i due è sbocciato l’amore e sono stati insieme per tre anni.

Sulla partecipazione al reality di Alfonso Signorini, il ragazzo ha spiegato: “Sì, ero d’accordo che partecipasse al Grande Fratello. Me ne aveva parlato e le avevo detto che un’occasione del genere non capita a chiunque. Quindi l’ho incoraggiata a viverla al massimo, a fare tutto quello che doveva. Certo, non intendevo poi quello che è successo (ride, ndr)”.

Sul periodo di crisi di cui ha parlato proprio la Petris una volta entrata nella casa più spiata d’Italia, Andrea ha ammesso: “Un mesetto prima che entrasse nella Casa abbiamo avuto un grosso litigio, uno dei pochi nella nostra relazione. Non ricordo neanche precisamente le cause. Abbiamo attraversato un settimana piena di difficoltà, ma penso sia normale avere alti e bassi, come qualsiasi coppia di ventenni. Poi quando c’è il sentimento di mezzo nella maggior parte dei casi si risolve e infatti anche noi abbiamo risolto. Le due settimane prima del GF abbiamo vissuto la nostra storia nel modo più pacifico possibile”.

Successivamente ha parlato della lettera che ha scritto alla gieffina, inviatole dopo aver notato la vicinanza che quest’ultima aveva con Paolo Masella. Il ragazzo ha quindi spiegato il motivo di questo suo gesto:

“Prima di inviarla ho captato in Letizia comportamenti che, se hai una persona che ti aspetta fuori, non hai. La vedevo infelice di quello che aveva all’esterno. Lo scopo della mia lettera era vedere la sua reazione, l’ho scritta e studiata in modo che reagisse come meglio si sentiva. Per questo motivo è stata neutra, era come dire “Leti, stai attenta perché diverse volte mi hai mancato di rispetto con certi atteggiamenti”. Lei l’ha interpretata come ha voluto, ha preso le sue decisioni in modo naturale e io continuo a rispettarla”.

La lettera ha sancito la fine della storia d’amore tra Andrea e Letizia, annunciata da quest’ultima proprio nella casa del GF. Riguardo questa decisione della gieffina, Contadini ha così commentato:

“Dopo la sua reazione alla lettera, non l’ho visto come un tradimento. Ho capito che cercava altro che io non potevo dargli e che ha trovato in Paolo. Sono queste le motivazioni per cui non ha voluto continuare la nostra relazione. Ha fatto male vedere il suo bacio con un altro, ma è andata in modo naturale e le auguro il meglio. Ad oggi non porto rancore, ma delusione e rabbia.

Sicuramente Paolo è un ragazzo che le dà tantissime attenzioni, un galantuomo. Non che io non lo fossi, ma lei cercava questo aspetto ancora di più. Mi sono impegnato in tutti i modi, ma spesso ero in difficoltà”.

Sulle pesanti accuse che Nicole Conte, ex fidanzata di Letizia, ha mosso alla gieffina, Andrea ha così replicato: “Questa cosa mi ha fatto ridere, ma anche molto male. Con Letizia ho passato 3 anni della mia vita, non mi ha mai toccato, è la ragazza più buona della Terra e non farebbe male a una mosca. Non è una persona che alza le mani, è stata fatta passare come tale, ma non è vero”.

Sulla possibilità di un ritorno di fiamma tra i due, Andrea ha ammesso: “Dopo tutto quello che è successo, non penso di avere qualcosa da dirle. Se lei vuole parlarmi, sono il ragazzo più tranquillo del mondo e la ascolto. Ma credo che non mi cercherà, anche per rispetto di se stessa. Per me è finita, non ci sarò mai più. Non passerò mai sopra a quello che è successo”.