GF, Lino Giuliano squalificato ancora prima di entrare nella casa: ecco cosa è successo

Dopo il caos scoppiato a seguito del commento omofobo di Lino Giuliano, il GF ha preso la decisione decisiva. Nella giornata di ieri, ancor prima della prima puntata della nuova edizione del reality, è trapelata la squalifica dell’ex protagonista di Temptation Island.

SQUALIFICATO ANCOR PRIMA DI ENTRARE – Annunciata la partecipazione di Lino alla nuova edizione del Grande Fratello, il tiktoker Enzo Bambolina aveva insinuato di aver avuto un flirt con il ragazzo. Davanti a questa allusione, Giuliano si è lasciato andare ad un commento omofobo che ha fatto indignare il web.

Sui social è scoppiato il caos e molti utenti hanno presto chiesto provvedimenti per il comportamento dell’ex volto del docu-reality di Mediaset. Nella giornata di ieri, a poche ore dall’inizio della puntata del GF, è arrivato il colpo di scena.

Davide Maggio ha così rivelato sul web: “Nemmeno il tempo di entrare che è già fuori dalla casa del Grande Fratello. Possiamo annunciarvi che Lino Giuliano non sarà uno dei concorrenti della diciottesima edizione del reality di Alfonso Signorini al via stasera su Canale5. Mediaset, proprio come auspicavamo, ha deciso di squalificare dal cast del GF il barbiere di Napoli dopo il commento omofobo che l’ha visto protagonista dello spiacevole diverbio social con il tiktoker Enzo Bambolina”.

LE PAROLE DOPO L’ANNUNCIO – Nonostante le scuse pubbliche da parte dell’ex protagonista di Temptation Island, il reality è stato irremovibile. Nel corso della puntata, anche Alfonso Signorini è tornato sull’argomento e ha così chiarito:

“Voi sapete amici che questa sera sarebbe dovuto entrare un concorrente, Lino Giuliano. Qualche giorno fa, però, ha pubblicato sul suo profilo social un commento decisamente omofobo”.

Ha poi aggiunto: “Si è scusato e ha mostrato rammarico ma questi contenuti offendono la comunità gay e tutte le persone di buon senso. Va contro la mia linea, quella di Mediaset e di Endemol, per questo motivo non entrerà”.

Una volta venuto a scoprire della sua squalifica, Lino è subito intervenuto sui social. Attraverso una storia di Instagram, il ragazzo ci ha tenuto nuovamente a ribadire di non essere omofobo, aggiungendo:

“Sono profondamente dispiaciuto per la decisione presa dal Grande Fratello. Ci tengo a sottolineare che non sono omofobo. È vero, ho fatto un commento inopportuno, ma è altrettanto vero che mi sono scusato immediatamente, perché attiene ad un momento stupido e ho scritto cose che non mi corrispondono. Capita a tutti di dire cose sbagliate e può capitare ancora in futuro, ma non è capitato solo a me. L’importante è rendersene conto e scusarsi, come ho fatto io. Spero che tutti possano comprendere che quel commento apparteneva ad un momento e non ad una mia realtà”.