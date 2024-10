GF, lo sfogo di Lorenzo Spolverato: il pianto non convince gli utenti

A seguito di un acceso scontro con Helena Prestes, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare ad un lungo sfogo. Le lacrime del concorrente del GF, però, non hanno convinto del tutto gran parte dei fan del reality di Alfonso Signorini.

LO SFOGO DI SPOLVERATO – Dopo che Shaila Gatta ha chiuso definitivamente la sua frequentazione con Javier Martinez, le attenzioni di Lorenzo sembrano essersi nuovamente spostate sull’ex velina. Proprio per questo Spolverato ha cambiato atteggiamento con Helena Prestes, tanto che tra i due è avvenuta un’accesa discussione.

Il tutto ha avuto inizio questa mattina, quando Lorenzo si è lamentato con la modella brasiliana perché ha notato che lei stava parlando di lui con Luca Giglio. Da lì gli animi si sono infiammati e tra i due c’è stata una forte discussione.

Ancora nervoso per la discussione con Helena, il gieffino è andato in giardino per chiedere consigli agli altri inquilini. Nel raccontare quanto accaduto, il ragazzo si è lasciato andare ad un duro sfogo che è culminato in un pianto.

Nel vedere lo sfogo di Spolverato, però, alcuni fan hanno ammesso di non essere affatto convinti del suo pianto. Diversi utenti, infatti, pensano che Lorenzo non aspettasse altro che chiudere con Prestes, ancora preso da Shaila.