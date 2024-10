GF, Lorenzo contro Helena e Shaila: “Cosa sono queste minacce?”

La settima puntata del GF, andata in onda ieri in prima serata, avrebbe messo un punto al turbolento quadrilatero formato da Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez e Shaila Gatta. Inoltre, proprio durante la pubblicità c’è stato un forte scontro tra Lorenzo, Shaila ed Helena.

“Cosa sono queste minacce?” – Sebbene la ballerina abbia messo un punto con Javier, ammettendo di aver capito che non è l’uomo giusto per lei, ha anche mostrato delle perplessità su Spolverato. La ragazza, infatti, ha ammesso di non avere molta fiducia su Lorenzo, accusandolo di essersi gettato tra le braccia di Helena. Anche la modella brasiliana ha avuto da ridire sul ragazzo e sul suo comportamento non appena l’ex velina ha chiuso con lo sportivo.

Durante il blocco pubblicitario, gli animi di alcuni gieffini si sono infiammati. Lorenzo è subito scattato contro le due concorrenti del GF: “Brave, complimenti a tutte e due. Bella questa cosa, bellissima. Io vi dico solo ‘ricordatevi quello che state dicendo qui, ricordatevi cosa fate e dite qui’. Non me ne frega più un ca**. Mi calmo un ca**o“.

Dal canto suo, la Prestes ha così replicato: “Per me è chiaro, non ti voglio più vedere. Pensavo tu fossi sincero. Cosa c’entra Shaila ambigua? Sei tu che devi essere dritto con me, invece sei un grande bugiardo. I sentimenti sono una cosa seria. Uno soffre perché sente qualcosa, non è che fa finta! Non urlare. E non c’entra Shaila. No, non c’entra lei, io parlo di come mi hai fatta sentire“.

Ad intervenire è stata anche l’ex velina di Striscia la Notizia: “Ma perché ti stai arrabbiando così tanto? Ma cosa sono ste minacce ‘ricordatevi’? Ma perché stai dicendo ste robe, ste minacce? Questa è una conferma dei miei dubbi, ma chi ti vuole fuori? Ma tu sei matto! Rimarrò zittella, per carità. Resto sola che è meglio, basta, non ne voglio sapere nulla credimi“.

Ovviamente la lite non è sfuggita al popolo del web. Sui social, infatti, in molti si sono scagliati contro Lorenzo: “Ma tutto bene Lorenzo? Internatelo”. “Ma si può reagire così perché due donne sono dubbiose sui tuoi comportamenti poco chiari?”. “Giù la maschera ecco il vero Lorenzo in tutto questo“.