GF, Lorenzo Spolverato rompe il silenzio sui social: “Giorni difficili”

Lorenzo Spolverato ha voluto rompere il silenzio sui social dopo la fine della sua avventura al GF. Nel corso della finale, il concorrente si è ritrovato ad essere lasciato in diretta da Shaila Gatta, con cui si era legato sentimentalmente durante la permanenza nella casa.

“Giorni difficili” – Tra gli amori sbocciati nel corso di quest’ultima edizione del Grande Fratello, quello tra Lorenzo e Shaila è stato il più chiacchierato. E ha fatto anche discutere durante la finalissima, quando l’ex velina è entrata nella casa e, spiazzando tutti, ha deciso di mettere un punto alla loro storia.

A distanza di qualche giorno dalla fine della sua esperienza nel reality e alla rottura con la Gatta, Lorenzo è tornato sui social. Attraverso una IG Story, il modello milanese ha spiegato ai fan il periodo che sta attraversando:

“Giorni difficili, ma grazie a tutti per il sostegno che mi date. Non potete capire quanto sono grato a tutti voi che non mi fate sentire mai solo. Mi dispiace non riuscire a rispondere a tutti ma ho bisogno anche di stare con la mia famiglia e i miei amici. Mi fate impazzire. Vi amo”.

Per Deianira Marzano, nota esperta di gossip sui social, c’è un motivo dietro il silenzio da parte di Spolverato sulla rottura con Shaila. Da quanto scoperto dalla gossippara, Lorenzo a breve rilascerà un’intervista dove svelerà la verità sulla fine della loro storia e cosa è accaduto dopo la fine del GF.