GF, Luca Calvani sul segreto di Lorenzo Spolverato: “Non dire altro, non voglio mentire”

Quest’ultima edizione del GF continua a non riscuotere il successo sperato, collezionando ascolti bassi ad ogni puntata. Nonostante il calo di ascolti, però, il pubblico continua a seguire con un certo interesse e curiosità alcuni concorrenti. In particolar modo, a finire spesso al centro dell’attenzione Lorenzo Spolverato.

Spolverato, spesso nel mirino delle critiche per alcune sue uscite pessime e diversi comportamenti, negli ultimi tempi è al centro dell’attenzione per un presunto segreto. Recentemente, infatti, si vocifera che Helena Prestes avrebbe scoperto il tanto chiacchierato “segreto” e lo avrebbe rivelato a Luca Calvani.

“Non dire altro, non voglio mentire” – Stando a quanto emerso negli ultimi giorni, sarebbero diversi i gieffini a conoscenza del segreto di Lorenzo. Dopo averlo spifferato a Javier Martinez, Helena ha voluto rivelarlo anche a Calvani.

Dopo aver scoperto il segreto di Lorenzo, Luca ha ammesso di sentirsi in una posizione abbastanza scomoda:

“Mi metti in una posizione scomoda, io non voglio mentire adesso. Devo mentire per forza? Se mi chiedono io non vorrei mentire. Non mi dire altro. Non ti metto nei casini, però mi ci hai messo te. Mi ci hai già messo! Come no? L’hai fatto raccontandomi questa cosa”.