GF, Luca Giglio contro Helena Prestes: “Vai a farti curare. Se non stai bene io non ti voglio qua”

Dopo l’ultima puntata del GF, andata in onda ieri in prima serata, Helena Prestes è finita al centro degli attacchi di alcuni gieffini. In particolar modo, a scagliarsi duramente contro la gieffina è stato Luca Giglio.

“Se non stai bene io non ti voglio qua” – Sembra proprio che ad alcuni gieffini non sia andata giù la sorpresa che la produzione ha riservato ad Helena. La concorrente brasiliana, infatti, ha avuto modo di riabbracciare Dayane Mello, una delle sue più care amiche. Inoltre, la gieffina è stata scelta come preferita al televoto.

A scagliarsi duramente contro la Prestes è stato Giglio. Nel vedere Helena riabbracciare la sua migliore amica ed essere eletta la preferita del pubblico, il ragazzo ha così sbottato:

“Non ha il coraggio di dire la verità, deve fare il suo gioco. È entrata la sua amica, è contenta, è preferita, è contenta, può nominarmi. Io non posso nominarla, ho dovuto nominare per forza Federica anche se non c’entra niente. Quando cambiano le cose? Non parlo e non va bene, mi creo qualcosa e non posso viverlo”.

Ha poi aggiunto:

“Stasera tutto girava intorno a lei, allora io cosa faccio? Non parlo e sono sbagliato, non faccio niente e sono sbagliato, mi creo qualcosa di bello e me lo tolgono, mi esprimo e vengo influenzato, dico la mia e non viene visto. Dove sbaglio? A non piangere tutto il giorno? Non sono così, non è morto nessuno, però qui dentro mi dispiace di tante cose. Devo dare un esempio, c’è gente che bussa alla porta per stare qui dentro. Non capisco, siamo in un gioco, ma ti entra talmente tanto dentro che non te ne rendi conto, posso parlare con la mia persona solo se suona una sirena, non posso bussare al vetro se no prendo delle penalità, io vado fuori di testa”.

Durante la notte, Luca si è poi sfogato con Shaila Gatta, lamentandosi e criticando gli sbalzi di umore e i comportamenti di Helena:

“Non stai bene? Allora vai fuori e vai a fare una cura se non stai bene, non ti voglio qui dentro se non stai bene. Devo continuare a scusarti se non stai bene? Non ha senso è incoerente come cosa. Non m interessa niente se non stai bene, vai fuori e vai a farti una cura”.