GF, Maica Benedicto pensa ancora a Tommaso Franchi: “Ho bisogno di vederlo”

Nonostante Maica Benedicto sia tornata in Spagna, sembra che il suo cuore sia rimasto in Italia, nella casa del GF. Da quanto emerso negli ultimi giorni, la concorrente del Gran Hermano starebbe ancora pensando a Tommaso Franchi, tanto da confessare di volerlo rivedere.

“Ho bisogno di vederlo” – Sebbene la Benedicto abbia trascorso solo una settimana all’interno della casa più spiata d’Italia, un gieffino è riuscito a far breccia nel suo cuore. Si tratta di Tommaso, con cui si è subito creato un legame che non sembra essersi spezzato nemmeno ora che sono distanti.

In un momento di confidenze con Shaila Gatta, la 25enne ha ammesso di provare qualcosa per Franchi: “Era qualcosa che non sentivo da molto tempo. In appena due giorni è successo. Mi ha fatto capire che in poco tempo si può già instaurare qualcosa di bello“.

Maica, inoltre, ha confessato di voler vedere un’altra volta Tommaso. Come riportato da Biccy, la Benedicto ha rivelato:

“Senti qualcosa di forte per Lorenzo? Ti capisco benissimo. Quando mi si avvicinava Tommaso avevo la stessa sensazione. Con lui c’era una bella energia. Sono entrata e lui subito mi ha portato un bicchiere d’acqua. Era super gentile e attento, molto carino.

Il Gran Hermno mi ha fatto vedere varie immagini. All’inizio erano i maschi tutti insieme e gli hanno dato la notizia: “Lei è dovuta uscire”. E Tommaso ha parlato subito e ha detto tipo: “Oddio ma cosa? Perché? Che succede? Ma è uscita per me?”. Poi ho visto delle immagini dove era lui da solo e diceva: “Lei è una ragazza semplice, buona, carina, per nulla snob. E mi piace, mi piace tanto”.

Le anime che si incontrano e non serve parlare? L’ho visto. Quando lo guardavo negli occhi era speciale. Non riuscivo a smettere di guardarlo. Era come se mi attirasse a sé. Voglio vederlo, ho bisogno di guardarlo in faccia”.