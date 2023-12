GF, Mirko Brunetti prova ancora qualcosa per Perla? La verità dell’ex gieffino

A distanza di alcune settimane dalla sua inaspettata eliminazione al GF, Mirko Brunetti ha voluto rispondere alle curiosità dei suoi fan su Instagram. Tra le tante domande ricevute, ovviamente non sono mancate quelle su dei possibili sentimenti verso l’ex Perla Vatiero. Davanti a quest’ennesima domanda, l’ex volto di Temptation Island ha deciso di chiarire una volta per tutte.

È ANCORA INNAMORATO DI PERLA? – Sebbene il suo percorso nel reality di Alfonso Signorini sia giunto al termine, Mirko continua a finire al centro dell’attenzione. Tra i protagonista indiscusso di quest’ultima edizione, il ragazzo si è ritrovato nuovamente nel triangolo insieme a Perla e a Greta Rossetti.

Nonostante Mirko sia pure rientrato nella casa più spiata d’Italia per chiarire con entrambe le sue ex, attualmente gieffine, alcuni fan non perdono la speranza. Nei giorni scorsi, infatti, il ragazzo ha voluto aprire un box domande nelle sue IG Stories, dando così la possibilità ai suoi follower di fargli qualche domanda.

Tra le tante curiosità degli utenti, c’è chi ha chiesto a Brunetti se sia ancora innamorato di Perla o di Greta. Davanti a questa domanda, l’ex concorrente di Temptation Island ha deciso di dire la verità:

“I sentimenti non si spengono cosi. Le decisioni vanno comunque metabolizzate dopo tutto quello che successo. E io adesso ho bisogno di staccare la spina e ritrovare me stesso e su questo mi concentrerò. Sarò sempre leale e sincero con voi e qualsiasi cosa cambia nella mia vita se voi avete piacere ve la racconterò e sarete i primi a saperlo…”.

Ha poi aggiunto: “Sono stato chiaro con il voler prendermi il tempo per me stesso. L’amore ha varie forme e I sentimenti quando ci si lascia con rispetto rimangono ma non sono i sentimenti di un fidanzato. Mi farebbe piacere essere compreso solamente un po’ di più e ogni tanto andare oltre, sarebbe giusto anche fermarsi e ricevere qualcosina indietro”.