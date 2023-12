GF, Mirko sugli attacchi della mamma di Greta: “È giusto che difenda la figlia, ma non andando contro di me”

Tra i protagonisti indiscussi di quest’ultima edizione del GF, Mirko Brunetti è tornato nuovamente a parlare di Greta Rossetti e Perla Vatiero. Ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, l’ex gieffino ha colto l’occasione anche per parlare dei diversi attacchi ricevuti dalla mamma dell’ex tentatrice.

“È giusto che difenda la figlia, ma non andando contro di me” – Nel rispondere alle tante domande ricevute durante l’ospitata nel salottino virtuale, Mirko ha voluto chiarire il suo rapporto con Angelica Baraldi. Durante la loro permanenza nel reality, infatti, si è iniziato a vociferare di un possibile interesse. A smentire una volta per tutte questo rumor è stato proprio il ragazzo, ammettendo di essere stato a cena proprio con l’ex gieffina e il fidanzato, Riccardo Romagnoli.

“Ragazzi, con Angelica c’era anche Riccardo il fidanzato quindi voglio smentire questa cosa qui. Era una cena in amicizia, con lei ci siamo trovati sin da subito ed è un legame bello che ci ha lasciato il Gf. Abbiamo affrontato dei temi con Riccardo perché lui da fuori ha sofferto un po’, giustamente (anche il famoso massaggio)”, ha ammesso l’ex volto del GF.

Tra i tanti attacchi che Mirko ha ricevuto durante e dopo la sua avventura nel reality, non sono mancati quelli dell’oramai ex suocera. Nelle scorse settimane, infatti, la mamma di Greta ha rilasciato diverse interviste, spendendo parole poco carine nei confronti dell’ex volto di Temptation Island. Brunetti ha così commentato il tutto:

“Mi è dispiaciuto molto, è la prima volta che rispondo a questa domanda perché io ho sempre parlato bene di loro. Lo feci anche quando mamma mi fece la sorpresa, il giorno dell’eliminazione, ne ho parlato benissimo. Mi è dispiaciuto perché è giusto che lei difenda Greta da tutte le minacce e insulti che ci sono stati. Però non capisco perché, per difendere Greta, deve per forza venire contro di me. Io non penso di aver trattato male Greta o averne parlato male, anzi. Sto in prima linea nel cercare di mandare messaggi positivi sui social, di non insultare e non usare parole d’odio.

La cosa che mi è dispiaciuta è che anche a me, quando stavo dentro e i social li gestiva mio fratello, sono arrivate minacce di non avvicinarmi a Milano, Roma però mio fratello e la mia famiglia non si è mai permessa di andare contro qualcuno. Non si è permesso di andare contro Greta, perché non avrebbe senso. Anzi, arrivarono anche segnalazioni brutte su Greta ma non hanno mai dato peso a questo”.

Si è poi parlato della Vatiero, dove Mirko ha voluto nuovamente ribadire che non ci sarà alcun ritorno di fiamma. Mirko, infatti, ha spiegato di essersi riavvicinato con l’ex fidanzato dato i sentimenti provati, ma che non sarebbe tornato insieme a lei:

“Io penso che non sarebbe stato tanto diverso da quell’avvicinamento. Non è stato facile riviverla e conviverci. Era strano, tornare a provare emozioni vecchie però fare un passo con Perla o Perla nei miei confronti non era tornare insieme o rifidanzarsi, sarebbe stato molto più importante se adesso dico “torno con Perla” significa fare un passo importante, quindi no”.