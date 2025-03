GF, nella notte scoppia la lite tra Helena e Zeudi: “Non ti avvicinare a me”

A poche ore dalla fine della puntata del GF, andata in onda ieri sera in prima serata, è scoppiata un’accesa discussione tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Dopo lo scontro avuto in diretta, le due gieffine hanno proseguito anche nel corso della notte.

“Non ti avvicinare a me” – Dopo la diretta del Grande Fratello, mentre la maggior parte dei concorrenti stava dormendo, tra l’ex Miss Italia e la modella brasiliana è scoppiata una furiosa lite. Non si conoscono i motivi che hanno portato allo scoppio della lite, ma la regia ha inquadrato la discussione avvenuta in cucina.

“Mi ha buttato l’acqua addosso, vi faccio vedere come mi ha fatto! Mi ha buttato dell’acqua. Ora ti faccio vedere come mi ha fatto, avvicinati“, ha urlato Helena a Chiara. La Di Palma ha subito smentito le parole della Prestes: “Ma cosa dici? Ma è folle“.

La Cainelli ha così replicato alla gieffina: “Helena vai a dormire subito, per favore smettila! E poi non ti permettere mai più. Non ti avvicinare a me, non ti devi avvicinare“. È poi intervenuta Jessica, mettendosi in mezzo alle due ragazze per capire cosa fosse accaduto.

“È stata Zeudi, non Shaila! Mi ha bagnata e io le ho chiesto di non sputarmi l’acqua. È stata una cosa fastidiosa, non ho capito bene se è venuta fuori dalla sua bocca o anche dalle sua mani, non ho visto bene, ho solo sentito l’acqua addosso e mi ha dato tanto fastidio. Se mi ha chiesto scusa? NO! Mi ha detto ‘tu mi hai provocata’ e non ha chiesto perdono“, ha così spiegato Helena alla cantante. Quest’ultima ha tentato di calmare la gieffina, mentre Shaila ha accompagnato l’amica in camera.