GF, nuovo confronto tra Helena e Lorenzo: “Tu hai tradito la mia fiducia”

Questa volta a finire nel tugurio del GF sono state Helena Prestes e Amanda Lecciso, a cui è stata data la possibilità di scegliere due concorrenti con cui condividere questa esperienza. La modella brasiliana ha deciso di portare con sé Lorenzo Spolverato, scatenando l’ira di Shaila Gatta. Entrambi nel tugurio, Lorenzo ed Helena hanno avuto modo di avere un ennesimo confronto.

“Tu hai tradito la mia fiducia” – Come già anticipato, Helena e Amanda hanno avuto la possibilità di scegliere due inquilini da portare con loro nel tugurio. La Lecciso ha deciso Mariavittoria Minghetti, mentre la scelta della Prestes è ricaduta su Lorenzo. Una volta sola con il gieffino, la brasiliana ha voluto chiarire la questione con lui.

Come riportato da IsaeChia, Helena ha nuovamente ribadito al gieffino di volergli bene come amico, ma di non essere interessata a lui a livello sentimentale:

“Lorenzo tu devi capire questo, se continui a mischiare le cose non andrà bene. Io credo di conoscerti, vedo lati in te, degli sbagli che hai fatto all’inizio, che puoi moderare, non dico che devi cambiare, non ho mai detto questo, ma di moderare. Tornando al discorso di prima, voler bene a una persona, anche quando hai detto “voglio portarla in finale” e anche tutte le cose che abbiamo detto prima, io ci credo ancora. Preferisco vedere le cose belle, quando siamo entrati ci siamo divertiti. Prima non le vedevo perché abbiamo litigato, ma io ti voglio bene ancora. Io vado contro tutto questo perché preferisco scegliere le persone con cui magari devo stare qui fino a febbraio. Non c’è un’attrazione come amore, fidanzato, io ho un affetto per te, anche per Luca, per Amanda. È lo stesso affetto, non c’è più sentimento nei tuoi confronti. Ero molto triste quando sei partito, ho detto ho perso un compagno di avventura, ho sbagliato a dire che ero innamorata, non era la parola giusta”.

Dal canto suo, Lorenzo è voluto tornare al loro scambio di messaggi avvenuto prima di entrare nella casa. Ha ammesso di sapere di aver sbagliato, ma che anche in quell’occasione tra loro due non c’è stato alcun flirt.

La Prestes ha poi così proseguito:

“Io ti ho chiesto di proteggermi, anche se non ci conoscevamo, per questo quando sei andato via per me è stato difficile, perché chiedere questo senza conoscerci, abbiamo vissuto dei momenti bellissimi, quindi mi ha fatto male quando sei andato via. Io non intendevo amore come intendeva lei. All’inizio c’era un bel rapporto tra di noi, un po’ di confusione sul fisico, non provavo dei sentimenti, ero infatuata, ti stavo conoscendo di più. Non mi hai illusa, i miei sentimenti erano intensi. Quando sei partito per la Spagna mi sono aperta con Yulia, ho sbagliato a dire che fossi innamorata, mi dispiaceva per aver perso un amico di avventura, spero che tu capisca che questa scelta mi ha levato un peso, cosa può causare di male? Anche per me il tuo comportamento è stato un tradimento, perché eri infatuato anche tu, se non lo eri hai giocato. Io voglio capire quanto vuoi ancora la mia amicizia?”.

Nonostante le parole della ragazza e i suoi tentativi di ricucire i rapporti, Lorenzo ha ammesso di non riuscire a fidarsi:

“Ci sono cose che non sono state risolte e che mi sono rimaste sul groppone, non mi fanno andare avanti. Andiamo per gradi, voglio capire le tue risposte, cosa ammetti e cosa non ammetti. Tu hai tradito me nella fiducia e mi sono sentito provocato. Se ti sei sentita trattata male ti chiesto scusa, io mi sono sentito ferito da alcune provocazioni che ci sono state. Riconosci che sei stata altalenante in queste tre settimane? Perché non ammetti le provocazioni e le frecciatine che ci sono state. Io e te abbiamo un patto, tu tradisci la mia fiducia e pretendi che abbia un certo modo per dirti le cose? Di base penso ci sia una paura nell’ammettere quello che provavi. Adesso ti posso credere, ma se tu mi vuoi bene la mia relazione non la tocchi. Vorresti che io fossi un tuo amico qui o nella vita? Se tu mi volessi bene davvero non staresti in mezzo alla mia relazione perché sai che è una cosa delicata, io credo che alcune volte tu non agisce di cuore, ma di istinto puro, poi ti accorgi, quando è troppo tardi. Hai timore di sentirti fragile, se tu mi dici la verità, che io in quelle tre settimane sono tornato con un’altra donna e tu mi volevi, perché era così, adesso ti credo che non provi niente, ma prima com’era?”.