GF, nuovo triangolo in casa tra Greta, Sergio e Vittorio? La replica dei gieffini

Sembra che all’interno della casa del GF stia nascendo un nuovo triangolo amoroso. Messo un punto al triangolo che la vedeva protagonista insieme a Perla Vatiero e Mirko Brunetti, Greta Rossetti si è avvicinata sia a Sergio D’Ottavi che a Vittorio Menozzi.

LA REPLICA DEI GIEFFINI – Fin dal suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia, la Rossetti è stata spesso al centro dell’attenzione. Conclusa la sua chiacchierata storia con Mirko e chiarito con Perla, l’ex tentatrice di Temptation Island sembrerebbe finita nuovamente al centro di un triangolo.

Negli ultimi giorni la gieffina si è avvicinata a Sergio e Vittorio, instaurando con entrambi una sintonia che non è sfuggita al pubblico da casa. Ad indagare su questo possibile nuovo triangolo è stato anche Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del reality. Il conduttore, infatti, ha voluto mostrare una serie di clip che vedono la Rossetti in difficoltà nel delineare i rapporti con i due gieffini.

Una volta avuta la parola, Greta ha voluto fare chiarezza sulla situazione, mostrandosi sicura su questi rapporti:

“Io non devo scegliere nulla, perché sono due rapporti completamente diversi. Voglio bene a entrambi. Mi danno emozioni e sensazioni molto diverse. Non sono qui per trovare un fidanzato. Con Vittorio mi sento leggera e in questo momento della mia vita ne ho bisogno. Invece, con Sergio ho un senso di protezione, io sono molto fisica, se questo dovesse intaccare i rapporti, faccio tre passi indietro, ma è così che mostro il mio affetto alle persone che amo”.

Dal canto suo, D’Ottavi si è mostrato sicuro nel non voler finire in mezzo a nessun triangolo amoroso:

“Le triangolazioni nelle relazioni umane non mi piacciono, Greta è una bellissima ragazza, profonda, sincera, ci sono dei giochi di seduzione che ci fanno sentire appagati, ma neanche sto lì a soffermarmi su questo punto. Lei è libera di viversi tutte le amicizie che vuole, anche perché sembra che stiamo parlando di una storia che di fatto non c’è. Quando lei ha chiarito cosa volesse fare, io le ho detto che non mi va di continuare da quel punto di vista, quindi abbiamo tolto quelle sfumature bellissime, quegli sguardi”.

Vittorio, invece, ha ammesso di lasciare a Greta completa libertà nel vivere i rapporti con gli altri ragazzi, aggiungendo:

“Le ho sempre detto che lei è libera di fare ciò che vuole con gli altri ragazzi della casa, anzi, le ho detto che non lo voglio sapere. Sappi che è tua la responsabilità di avere da una parte hai una cosa e dall’altra ne hai un altra”.