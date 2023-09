GF, Paolo Masella su Giselda: “Magari sta provando troppe cose per me” La clamorosa reazione della Torresan

Nel secondo appuntamento di questo nuovo GF ci sono state le prime nomination, ma una in particolare ha fatto scoppiare il caos sui social. Paolo Masella ha nominato Giselda Torresan, spiegando di non volerla ferire. Secondo il macellaio, la coinquilina proverebbe qualcosa per lui. A spiazzare, però, è stata la reazione della gieffina nello scoprire il tutto.

“Magari sta provando troppe cose per me” – Chiamato in confessionale, durante la puntata del 15 settembre, Paolo ha deciso di mandare in nomination Giselda. La motivazione dietro questa decisione è abbastanza singolare, basata su quanto accaduta durante gli ultimi giorni:

“La mia votazione non è personale, è perché voglio fermare una cosa che sul nascere potrebbe far male a lei. Quindi Giselda, perché vedo che magari sta provando troppe cose per me. La vedo troppo presa e non vorrei che ci rimanga male, visto che ha sofferto parecchio. Io ho cercato di farle capire che vale, però lei è una che secondo me ha sofferto e non mi và di farla soffrire personalmente. Quindi voto lei solo per questo motivo. Dopo aver visto oggi quella clip il mio pensiero è stato confermato”.

LA CLAMOROSA REAZIONE DELLA GIEFFINA – Dopo averne parlato con alcuni gieffini, Paolo ha deciso di confrontarsi con la Torresan. Davanti alle parole del coinquilino, la ragazza è rimasta spiazzata. Nel parlarne con Letizia Petris, Giselda ha ammesso di non provare alcun interesse nei confronti di Masella e di non sentirsi più libera di scherzare con lui:

“Adesso non scherzo più con nessuno, non mi interessa niente. Io sono qua per divertirmi…Se lui vuole aspettare una come la mamma aspetta 100 anni. Ho fatto solo delle battute…ho 34 anni e lui 20. Basta, non scherzo più con nessuno. Mi mancano anche le montagne, la mia fabbrica, la mia gente..Non sono venuta qui a fare cose o a cercare di diventare una vip.

Quattordici anni che lavoro in fabbrica con tutti uomini non mi è mai capitata una cosa del genere. Bastava che me lo dicesse: “Giselda non fare più queste battute“. Bastava che me lo diceva invece di costruire. Ho visto degli atteggiamenti, secondo me è lui che mi ha votato”.