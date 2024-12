GF, Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando: “La strega è tornata”

Nel corso dell’ultima puntata del GF, andata in onda ieri, ci sono stati diversi ingressi tra cui due ex volti molto amati del reality. A tornare nella casa sono state Eva Grimaldi e Stefania Orlando. Davanti all’ingresso della sua ex compagna d’avventura, Patrizia De Blanck si è scagliata contro di lei sui social.

“La strega è tornata” – Come già accaduto l’anno scorso, anche in quest’anno sono stati ripescati alcuni ex concorrenti delle passate edizioni del reality. A fare il loro ingresso, nel corso della puntata di ieri sera, sono state Eva e Stefania.

Se da una parte erano in molti a sperare di rivedere nuovamente le due donne al GF, c’è chi ha storto il naso all’ingresso di Stefania. A scagliarsi contro la gieffina è stata la De Blanck, ex concorrente del reality proprio durante la stessa edizione della Orlando.

Sotto al post condiviso dalla pagina ufficiale del reality, la donna si è così scagliata contro Stefania:

“Strega, la strega è tornata. Rompi pa**e, vipera, mi stava sempre alle calcagna. Perdono, ma non dimentico. Attaccata come una cozza mi stava, sempre alla calcagna”.