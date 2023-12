GF, Rosy Chin furiosa con Beatrice Luzzi: Anita Olivieri minaccia di abbandonare la casa

Nel corso dell’ultima puntata del GF, andata in onda ieri in prima serata, gli animi di alcuni gieffini si sono infuocati. A scontrarsi sono state Rosy Chin e Anita Olivieri con Beatrice Luzzi. Al termine di questa discussione, Anita è arrivata a minacciare di abbandonare la casa.

SCONTRO INFUOCATO – Nel corso dell’appuntamento settimanale del reality, la Olivieri è stata duramente rimproverata da Alfonso Signorini. Al conduttore non sono piaciute alcune dichiarazioni che la gieffina ha fatto riguardo il sacramento del battesimo. Ad intervenire sulla questione è stata pure la Luzzi, scagliandosi contro l’inquilina:

“Lei è sempre dissacrante e lo è stato anche in questo caso sul battesimo. Ha scherzato sui miei figli, su di me e l’ha fatto anche adesso. Tu non riesci a capire che questo è un argomento delicato. Non puoi continuare a infilzare il coltello a proposito di un argomento che non ti tange”.

Davanti all’attacco da parte dell’attrice, la gieffina non è riuscita a trattenere le lacrime. Approfittando della pausa pubblicitaria, la ragazza ha deciso di lasciarsi andare a un lungo sfogo:

“Basta io me ne vado adesso. Non ce la faccio. Vado dallo psicologo da anni. Lasciatemi, voglio uscire. Non ci sto a farmi dire queste cose. Io sono una persona, mio dio! Lei non ha rispetto. Voglio uscire. Sono stufa. Lei non gioca, va oltre al gioco e dice cose pesanti. Voglio uscire ragazzi. Facciamo le nomination e poi lascio la Casa. Non sto qua a farmi massacrare, non ho firmato per questo”.

Nel vedere Anita scoppiare in lacrime, Rosy Chin è scoppiata contro la Luzzi, tanto da spingere Giuseppe Garibaldi ad intervenire e portare via di peso la chef. La donna, infatti, si è così scagliata contro l’attrice:

“Ti rendi conto di cosa fai? Usi le fragilità delle persone. Ti rendi conto? Lei non si rende proprio conto di quello che fa ogni volta. Non se ne rende conto. E ridici sopra adesso, continua mi raccomando”.

Dopo l’iniziale sfogo, Anita ha ribadito ad Alfonso il desiderio di uscire dalla casa: “Vorrei uscire, Alfonso. Questo va oltre il gioco. Non ce la faccio più con la cattiveria di Beatrice. Voi non potete seguire tutto ma sono stanca di pensare di passare altri giorni con una persona che infierisce su temi così delicati. Per me è inaccettabile. Il fatto che lei usi queste cose per portare il pubblico dalla sua parte non mi piace. Beatrice è intelligente e sa la verità. Sono 4 mesi di capire perché si comporta così. Probabilmente vuole vincere ma io non sto qui a snaturarmi per una cosa del genere”.