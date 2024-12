GF, salta la diretta per un’ora: “Comportamenti poco consoni”

Ai fan più accaniti del GF non è sfuggito quanto accaduto nella serata di ieri. Ad un certo punto, infatti, è inaspettatamente saltata la diretta per più di un’ora. A svelare il possibile motivo dietro a questo problema tecnico è stato Amedeo Venza.

“Comportamenti poco consoni” – Ieri sera, giovedì 12 dicembre 2024, intorno alle 22, la live in onda su Mediaset Extra si è bruscamente interrotta per un’ora. Davanti a questo inaspettato problema, la produzione ha deciso di mandare in onda delle vecchie clip. Sui social, nel frattempo, gli utenti si sono scatenati nel cercare di capire cosa sia accaduto.

Prima che saltasse la diretta, nella casa più spiata d’Italia era in corso un’accesa discussione tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. In molti, quindi, hanno ipotizzato che la regia abbia deciso di censurare questo battibecco. Una teoria da scartare, dato che sono state mandate in onda liti più pesanti.

A fornire un possibile motivo dietro questo inaspettato inconveniente è stato Amedeo Venza. L’esperto di gossip, infatti, attraverso le sue IG Stories ha così svelato:

“Fonti attendibili fanno sapere che in casa qualcuno avrebbe “fatto” un gesto poco consono alla situazione. E sarebbe arrivata da lì la decisione di sospendere la live e richiamarli tutti all’attenzione!”.