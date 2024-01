GF, Sara Ricci: “Beatrice Luzzi? Ha fatto bene a tornare, quella è casa sua”

Nonostante la sua breve permanenza nella casa del GF, Sara Ricci è spesso finita al centro delle discussioni. L’attrice è tornata a parlare della sua avventura all’interno del reality in una recente intervista al settimanale Chi.

“Beatrice Luzzi? Ha fatto bene a tornare, quella è casa sua” – Recentemente intervistata dalla rivista di Alfonso Signorini, la Ricci non ha potuto far a meno di parlare di Beatrice Luzzi, sua ex collega di set. Tra le due attrici, all’interno della casa più spiata d’Italia, non sono mancati gli scontri:

“Credo che abbia preso questo progetto con molta passione, le piace la parte della “cattiva” che sta interpretando fin dal primo giorno, il Gf è casa sua, muove le pedine […] mi è dispiaciuto quando ho visto che usciva, perché era una bella occasione per lei. Non parlo della vittoria, ma di quello che ha dato al programma e che il programma ha dato a lei. Se dovessi pensare a un vincitore vorrei Vittorio, che è giovane, educato, intelligente, carino, perbene”.

Nonostante tra le due non siano mancati gli scontri, la Ricci non è rimasta indifferente al lutto della Luzzi e nei giorni scorsi le ha voluto mostrare la sua vicinanza anche sui social. Riguardo alle critiche nate per la scelta di Beatrice di rientrare nella casa dopo la scomparsa del padre, Sara ha voluto schierarsi dalla sua parte:

“Per noi questo è un lavoro. Anche un medico torna a lavorare dopo un lutto, non ci sarebbe nulla di male. Lo farebbe con la morte nel cuore, mostrerebbe un’altra parte di sé. E, poi, c’è una cosa di lei che mi ha commosso. Una volta, nella Casa, mi ha detto che il suo più grosso rammarico nella vita è stato quello di non portare a termine molte cose: nel lavoro, nei sentimenti. Ha due figli stupendi, che ha cresciuto benissimo, loro sono il suo capolavoro. Perciò mi è dispiaciuto quando ho visto che usciva, perché era una bella occasione per lei. Non parlo della vittoria, ma di quello che ha dato al programma e che il programma ha dato a lei. Se dovessi pensare a un vincitore vorrei Vittorio, che è giovane, educato, intelligente, carino, perbene”.

L’attrice ha poi aggiunto: “Voglio difenderli, prima di tutto perché sono all’interno di un contenitore televisivo e sanno che lo spettacolo deve andare avanti. Se fossero stati smaliziati, sarebbero rimasti tutti in silenzio per Beatrice, ma sarebbe stato un finto silenzio. Alcuni sono stati di cattivo gusto, Bea purtroppo aveva litigato con alcuni e l’avevano isolata, ma voglio dire che nella Casa non c’è nessun branco. Ci sono ragazzi giovani, ci sono coppie, ma ciascuno ragiona e sbaglia con la propria testa. Non approvo tutta la cattiveria nei confronti di Giuseppe, Anita, Rosy. Non sono stati attori e non sono stati maturi. I social hanno condannato persone prive di cattiveria e diverse da come appaiono. C’è una distanza tra la percezione interna alla Casa e quella esterna”.