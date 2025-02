GF: scappa il bacio tra Javier Martinez ed Helena Prestes

All’interno della Casa del Grande Fratello, tra emozioni e colpi di scena, è finalmente scoppiata la passione tra Helena Prestes e Javier Martinez. Subito dopo la diretta del reality show, che ha visto l’uscita di scena di Ilaria Galassi ed Emanuele Fiori, il pallavolista argentino e la modella brasiliana si sono finalmente lasciati trasportare dalle emozioni e si sono scambiati il tanto atteso bacio.

IL BACIO TRA HELENA E JAVIER – Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda ieri, lunedì 3 febbraio 2025, Alfonso Signorini ha parlato dell’improvviso riavvicinamento tra i due concorrenti, che avevano iniziato a stringere un legame sempre più forte. Per la prima volta, Javier ha ammesso di provare qualcosa di speciale per Helena, ma ha deciso di prendersi del tempo per riflettere: “Non voglio farle del male, voglio capire meglio i miei sentimenti”.

Come riportato da Biccy, dopo la puntata, i due si sono appartati in giardino, avvolti sotto una coperta, e si sono lasciati andare a carezze e dolci confidenze. Javier ha sorpreso Helena con una dichiarazione che non è passata inosservata:

“Che ne sai di cosa sento io? Io non posso non tenere conto di cosa fai tu per me e quanto vali. Se io ricerco il contatto con te e ho bisogno di questo significa che c’è altro. E se mi atteggio con te in questa maniera, se ho questi comportamenti significa che c’è una cosa alla quale non ho dato ascolto per troppo tempo.”

Il vero colpo di scena è arrivato quando, dopo aver passato del tempo insieme, Helena e Javier si sono ritirati in camera, dove sono finiti sotto le coperte. Dalla diretta, si è percepito che non si trattava solo di carezze, ma anche di un appassionato bacio.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, l’audio e i movimenti lasciano pochi dubbi. I fan non hanno nascosto la loro gioia per questo momento: “Alle 5:30 finalmente il bacio, l’ho visto in diretta, che bello!”, “E bacio fu”, e ancora: “Abbiamo partorito il bacio dei levrieri festeggiamo!”.

Il mattino seguente, Javier si è confidato con l’amica Amanda Lecciso, raccontando:

“Ieri ci siamo baciati! È stato anche fuori dalle coperte. È venuta a salutarmi ieri sera ed è partito un bacio naturale, è stato bello! Però non voglio dare… Le ho detto: ‘Hele, facciamo le cose con calma! Buonanotte, vai da Amanda, non dormiamo insieme…’. Volevo darle un bacio, perché dal bacio si capiscono tante cose. Non ho provato nessun tipo di distacco, è stato interessante, è stato bello. Non voglio darmi nessun titolo adesso, tutto qua. Voglio che le cose vadano in maniera tranquilla. Qua è impossibile, ma ci voglio almeno provare!”

Le coinquiline Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, felici per l’evoluzione della situazione, non hanno nascosto la loro ammirazione per la coppia: “Insieme siete di una bellezza da togliere il fiato. È da tanto che non c’è una coppia così bella!”. Anche Javier ha ribadito la sua volontà di non forzare i tempi: “Voglio che le cose vadano tranquille, senza affrettare nulla, perché con Helena voglio fare le cose nel modo giusto.”