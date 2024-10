GF, scatta il bacio tra due gieffini: “Voglio conoscerlo meglio”

Se da una parte è ancora in corso un turbolento quadrilatero amoroso tra Shaila Gatta, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes, dall’altro è scattato un bacio nella casa del GF. A baciarsi sono stati Tommaso Franchi e Mariavittoria Minchetti, a rivelarlo è stato il ragazzo.

“Voglio conoscerlo meglio” – Nelle scorse ore a diventare virale è un breve filmato che vede Tommaso e Mariavittoria abbracciarsi a letto, finendo poco dopo sotto le coperte. Nonostante i tentativi dei due concorrenti di nascondersi dalle telecamere, i fan hanno subito capito che tra i due è scattato il bacio.

A confermare le ipotesi dei telespettatori è stato proprio Tommaso durante una chiacchierata con Luca Calvani. Il gieffino, infatti, ha rivelato all’inquilino di aver baciato la Minchetti, ammettendo che: “Comunque non ha nulla che non va. Lei è molto bella e carina“.

Dal canto suo, la concorrente del GF non ha ammesso di aver baciato Tommaso, ma, come riportato da Biccy.it, ha confessato ad Amanda Lecciso di provare qualcosa per lui:

“Sicuramente c’è attrazione. Lui mi piace, è intelligente, bravo e sensibile, però è molto chiuso. Io non mi sbilancio subito e anche lui è come me. Se ho voglia di conoscerlo fuori? Certo, perché no? Se lo porterei nel mio contesto? Sì. Non mi precludo nulla. Se fossi fuori lo porterei a cena ad esempio. Però in questo contesto il fatto che lui sia molto introverso fa andare le cose lentamente. Però non escludo nulla perché lui mi interessa. Le cose si creano piano, però posso dire che mi piace stare abbracciata con lui. Voglio conoscerlo meglio, ma non è ancora amore. Lui ha una dolcezza estrema, è di una sensibilità allucinante, è davvero bravissimo”.