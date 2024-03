GF: scontro social tra le famiglie di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi

Negli ultimi giorni sui social è scoppiato il caos tra le famiglie di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, attuali concorrenti del GF. Il fratello della gieffina si è scagliato duramente contro l’altro concorrente, tanto da spingere la famiglia di quest’ultimo ad intervenire sui social.

GUERRA SUI SOCIAL – A far scoppiare il caos è stata una breve clip, divenuta virale sui social, in cui si vede Sergio avvicinarsi a Greta e stringerle i polsi. Il comportamento del ragazzo non è affatto piaciuto a Josh Rossetti, fratello della gieffina, che ha deciso di dire la sua sui social.

Attraverso le sue IG Stories, Josh si è scagliato duramente con Sergio, accusandolo di aver fatto male a sua sorella usando la forza: “Greta gli dice ‘mi fai i lividi’ e lui risponde ‘te ne faccio altri’. Un uomo non fa venire i lividi a una donna. Non provate ora a difendere l’indifendibile”.

Ha poi aggiunto: “Se sentite, sotto, la redazione lo riprende. Ma se non ci fosse stata la redazione? Il gioco va bene, puoi scherzare quanto vuoi anche con le mani e va bene. Ma se lei ti dice “lasciami, mi vengono i lividi” e tu rispondi: “Te ne faccio venire anche di più“. Allora no”.

Il ragazzo ha poi così concluso il suo sfogo: “Lui si sta lamentando perché Greta non vuole stare a letto sotto le coperte a luci spente con lui Glielo sta spiegando, addirittura deve spiegarlo. Raga questa vena sta per esplodere. Io sono un grandissimo scorpione manipolatore ma Sergio mi batte alla grande. Fa credere che fuori viene visto il fatto dei polsi più che il fatto di mettersi a letto con lei. Per me viene visto male entrambi, sia una cosa che l’altra sono viste male. Quindi questo continuo lavaggio del cervello che questo mezzo uomo sta facendo ad una ragazzina, e voi pure che continuate a difenderlo”.

Ad intervenire è stata anche la mamma di Greta, che ha voluto spiegare il motivo di tale reazione da parte di Josh: “S è preoccupato della sorella conoscendo ed essendo il primo a vivere la patologia della quale soffre Greta e nella quale si riempie di lividi e perde le forze appena la si tocca con più forza”.

Davanti a queste pesanti accuse e ai toni forti utilizzati dal fratello dell’ex tentatrice, la famiglia di Sergio è intervenuta attraverso le IG Stories: “Siete in tanti a chiedere di difendere Sergio riguardo ciò che alcune persone stanno propagando. Ma finta propaganda rimane. Attenzione perché tutto ciò è solo un boomerang. Dentro la Casa ci sono loro due e l’esperienza è dei ragazzi, non dei parenti. Meno scene, meno ricerca della fama, meno odio. Che i ragazzi di tutto ciò non sanno niente. Chiesto esplicitamente rispetto dalla famiglia di Greta Rossetti per favore”.