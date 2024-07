GF, scontro social tra Mirko e Sergio: ecco cosa è accaduto al party post reality

Nonostante il GF abbia chiuso i battenti da mesi, alcuni ex protagonisti continuano ad essere al centro dell’attenzione. I riflettori, infatti, si sono riaccesi su Mirko Brunetti, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti dopo lo scontro social che si è consumato nella giornata di ieri.

RIAPERTO IL CAPITOLO “PARTY” – Il tutto è scoppiato dopo alcune IG Stories di Amedeo Venza su le ultime frecciatine di Fedez verso Chiara Ferragni. Mirko ha frainteso le parole dell’esperto di gossip, scagliandosi contro quest’ultimo tanto da spingerlo a tirare fuori inediti retroscena sul party che si è tenuto dopo il GF.

Pensando di essere lui l’oggetto delle critiche di Amedeo, Brunetti ha dichiarato che quello di Venza non è gossip, ma cattiveria. Davanti a questo duro attacco, l’esperto di gossip ha deciso di aprire il vaso di Pandora e di parlare della famosa “rissa” avvenuta durante la festa organizzata dopo la fine del reality:

“Vi ricordate la lite che ci fu alla festa del GF? Ora vi racconto tutto. Fino a che difendevo lui andava tuto bene, adesso no. C’erano tante persone lì presenti alla festa del GF. Lui si è avvicinato a Greta. Non me l’ha detto lei ma persone che lavorano lì e lui sa a chi sto facendo riferimento. Anche una persona che conosce lui me l’ha detto. Al che si è avvicinato Sergio in quel momento, da gran signore, e dopo aver sentito queste cose è andato a dirlo a Perla. E a Perla ha riferito quello che Mirko ha detto a Greta. Lui voleva inveire contro Sergio, follia. Ovviamente Sergio aveva ragione, ma questo è quello che è successo alla festa del GF. Non avevo mai detto nulla per rispetto dei miei amici”.

Sebbene Amedeo ha subito rimosso l’IG Story in questione, non volendo dare visibilità a Mirko, Sergio e Greta hanno deciso di intervenire. D’Ottavi, infatti, ha confermato la versione di Venza ed ha aggiunto:

“Sto ricevendo numerosi messaggi riguardanti la vicenda della festa del GF. Confermo che i fatti riportati sono realmente accaduti e non posso neanche far finta di nulla o negare perché non mi appartiene. Tuttavia, come già feci a suo tempo, ho sempre mantenuto la mia signorilità e discrezione su questo argomento per evitare di mettere in difficoltà terze persone. Se avessi voluto, sarei stato io il primo a parlarne, ma ho scelto di non farlo. Per questo motivo, a distanza di mesi, non intendo riaprire una questione ormai chiusa. Ora aggiorno la mia playlist e rimetto le cuffie“.

Anche l’ex tentatrice di Temptation Island ha dedicato una storia di Instagram sulla questione, dichiarando di voler chiudere la questione. La ragazza, infatti, ha ammesso di voler dissociarsi dalle polemiche e di non aver parlato prima proprio per non alimentare gossip.