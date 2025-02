GF, scontro tra Mariavittoria e Lorenzo: la gieffina sbotta furiosa

I rapporti tra Mariavittoria Minghetti e la coppia ‘Shailenzo’ (Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato) al Grande Fratello sembrano essersi deteriorati nelle ultime ore, con alcuni confronti che hanno messo a dura prova la loro amicizia.

SCONTRO TRA I DUE GIEFFINI – Il tutto è iniziato quando Shaila e Lorenzo hanno chiesto alla gieffina perché tendesse a non esporsi mai nelle discussioni. Mariavittoria ha risposto di preferire non alimentare ulteriori tensioni e di intervenire solo quando la situazione la riguardava direttamente. Ma le sue parole non sono state ben recepite, tanto che la giovane si è sentita giudicata e attaccata dai suoi compagni di avventura, dando vita a un acceso confronto durante una cena.

L’ex velina ha cercato di placare gli animi, spiegando che l’intento della coppia non era quello di criticarla, ma semplicemente capire il motivo per cui la dottoressa si tirasse indietro nelle discussioni. La risposta della gieffina, però, è stata piuttosto dura. “Sembra che non accettiate come sono. Ti accorgi di come Lorenzo lanci certe frasi?” ha affermato, visibilmente contrariata.

Shaila ha cercato di spiegarsi meglio, accusando l’amica di rispondere in modo aggressivo anche quando non c’era intenzione di attaccarla. “Se dici certe cose, anche se sei arrabbiata o ferita, vuol dire che le pensi davvero. Ti stiamo solo chiedendo delle cose per cercare di capirti meglio, non per criticarti”, ha risposto. Nonostante questi tentativi di chiarimento, il clima tra i tre è rimasto teso.

A peggiorare la situazione è stato un gesto di Lorenzo, che ha pulito una forchetta sul braccio e sul collo di Mariavittoria, seduta accanto a lui. Questo comportamento ha spinto la giovane a lasciare la tavola, visibilmente infastidita e in lacrime.

La discussione, però, non si è conclusa con la cena. Piuttosto, si è intensificata quando la Minghetti e Spolverato hanno continuato a confrontarsi, con la dottoressa che ha espresso la sua frustrazione per quella che considerava una continua critica. “Bravo finalista, bravo! Puoi dire quello che vuoi, tanto sei intoccabile”, ha sbottato, accusando Lorenzo di sentirsi libero di attaccare gli altri senza conseguenze.

La serata si è chiusa con un tentativo di Shaila di riportare la calma, ma ormai il rapporto tra i tre sembrava fratturato. Questo episodio dimostra ancora una volta come la convivenza forzata nella Casa del Grande Fratello possa far emergere le divergenze caratteriali, creando dinamiche tese e difficili da risolvere.