GF, scoppia la polemica: gli autori non hanno mantenuto le promesse?

Sebbene il GF non abbia ancora riaperto i battenti, il reality di Alfonso Signorini è già al centro delle polemiche. Sui social, infatti, in molti hanno iniziato ad accusare gli autori del programma di non aver mantenuto le promesse fatte inizialmente.

PROMESSE NON MANTENUTE – Da quanto emerso in questi ultimi mesi, Piersilvio Berlusconi avrebbe deciso di apportare diversi cambiamenti. Tra le tante novità che verranno introdotte in questa nuova edizione, quest’anno dentro la casa ci saranno sia vip che nip. Inoltre non potranno prendere parte al reality gli influencer e i protagonisti di OnlyFans.

Proprio riguardo al cast dei nip, ossia di persone estranee al mondo dello spettacolo, nei giorni scorsi sono stati rivelati i primi tre nomi: Giselda Torresan, Vittorio Menozzi e Letizia Petris. Dopo una prima ricerca sul web, però, è emerso che i tre futuri gieffini nip non sarebbero del tutto personaggi sconosciuti.

La Torresan su Instagram conta più di 130mila follower, mentre Vittorio non è affatto estraneo al mondo dello spettacolo, avendo sfilato addirittura per Dolce&Gabbana. Letizia, invece, ha preso parte al Festival di Venezia ed è stata immortalata con Can Yaman.

A far storcere il naso a una fetta del pubblico del reality, inoltre, è la sua durata. Nelle scorse settimane si è vociferato che quest’edizione sarebbe durata tre mesi. Stando ai recenti aggiornamenti, però, il programma dovrebbe terminare a marzo.