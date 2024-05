GF, seconda cicogna in arrivo per un’amata ex gieffina: l’annuncio

Nota per aver preso parte a una passata edizione del GF, Maria Falconieri è incinta per la seconda volta. Ad annunciarlo è stata proprio l’amata ex gieffina attraverso un dolce post su Instagram.

IN DOLCE ATTESA PER LA SECONDA VOLTA – La Falconeri è entrata nel cuore del pubblico di Mediaset durante la quattordicesima edizione del Grande Fratello, l’ultima condotta da Alessia Marcuzzi. Conclusa la sua esperienza nel reality, la donna ha deciso di allontanarsi dalle luci dei riflettori.

Nonostante abbia deciso di non continuare la sua carriera in televisione, Maria è molto attiva sui social. Ed è stato proprio sul suo profilo Instagram che ha voluto annunciare la sua seconda gravidanza. La donna, infatti, dopo essere convolata a nozze nel 2021 con Giovanni Schiavello, nel 2022 è diventata mamma di Giulia.

A distanza di nemmeno due anni dalla nascita della primogenita, la Falconeri ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. Nella giornata di ieri, infatti, Maria ha pubblicato una carrellata di foto in cui ha mostrato il pancione, scrivendo nella didascalia:

“Finalmente possiamo dirvelo. Abbiamo una notizia da condividere con voi. Un piccolo miracolo sta per arrivare nella nostra vita. La famiglia sta per diventare più grande, sono in dolce attesa!”.