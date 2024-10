GF, Shaila e Lorenzo hanno fatto l’amore in Spagna? “Abbiamo dormito insieme”

Da quanto emerso nelle ultime ore, Lorenzo Spolvero e Shaila Gatta, protagonisti del GF, si sarebbero lasciati andare. Attualmente in trasferta al Gran Hermano, i due gieffini avrebbero fatto l’amore, a confermarlo sarebbero state alcune dichiarazioni dell’ex velina.

“Abbiamo dormito insieme” – Nei giorni scorsi è avvenuto un breve scambio di inquilini tra il reality italiano e l’equivalente spagnolo, a volare a Madrid sono stati Shaila e Lorenzo. Ed è proprio nella casa del Gran Hermano che i due hanno messo da parte i dubbi e si sono lasciati andare.

Lontani dai loro compagni d’avventura italiani, i due gieffini sarebbero finiti a letto insieme. Il reality spagnolo ha trasmesso una clip che mostra i due scambiarsi baci e carezze, continuando sotto le coperte, non lasciando spazio all’immaginazione.

A far pensare che tra i due sia successo qualcosa è stata una confessione dell’ex volto di Striscia la Notizia ad alcuni gieffini spagnoli:

“Sento delle emozioni che ho represso per troppo tempo. Gli occhi di Lorenzo sono forti, parlano, sono comunicativi. Poi c’è la paura di innamorarsi, però ti dico, con lui a questa paura non ci penso più. L’ho sentito, sentivo delle cose nello stomaco. Non ho mai vissuto un’emozione così, mi sento una bambina di 12 anni, sono felice, lo desidero proprio. Per una volta ho detto ‘non me ne frega niente, basta pensare, vai e ascolta il tuo cuore’. Abbiamo dormito insieme, abbiamo iniziato ad accarezzarci, sentire cose e a un certo punto non ce l’abbiamo fatta più ed è partita questa passione”.