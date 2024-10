GF, Shaila Gatta chiude la conoscenza con Javier Martinez: “Voglio fare un passo indietro”

Nelle scorse ore a spiazzare il pubblico del GF è stata la decisione presa da Shaila Gatta. Sembrava, infatti, che l’ex velina di Striscia la Notizia fosse decisa ad approfondire la frequentazione con Javier Martinez. Alla fine, però, nella mattinata di ieri l’ex gieffina ha deciso di fare un passo indietro con lo sportivo.

“Voglio fare un passo indietro” – Nei giorni scorsi la Gatta aveva deciso di non continuare la conoscenza con Lorenzo Spolverato, manifestando un certo interesse verso Javier. In pochi giorni, però, c’è stato un improvviso cambio di rotta per l’ex volto di Striscia la Notizia.

Dopo essersi confrontata con le altre inquiline e aver riflettuto, Shaila ha voluto avere un confronto con Martinez per mettere un punto alla loro conoscenza. La ballerina, infatti, ha ammesso al ragazzo di aver avuto un ripensamento:

“Non so se è perché è nato tutto in maniera così forzata, se ci sono state delle cose particolari, però io in questo momento mi sento di fare un passo indietro nei confronti delle relazioni non amichevoli. Sento delle forzature, sento che nessuno è libero in questo momento. Io sono molto esigente, e tu dall’altro lato non sai come prendermi giustamente perché si è creato un po’ di casino, quindi…mi piacerebbe continuare a condividere. Mi piacerebbe viverti come vivo Tommy, come vivo tutti i ragazzi in questa Casa. (…) Oggi non sono la persona giusta per accoglierti in questo momento e forse neanche tu la mia. Non c’è niente che non va, purtroppo a volte o in una cosa ti senti coinvolto, o no. Io non sento trasporto emotivo, non riesco a sentirmi coinvolta. E non è colpa tua, Javier”.

Javier, che non ha mai nascosto il suo interesse per Shaila, ha così replicato:

“Questa è una cosa che avevo notato molto nei tuoi confronti, secondo me è scattato un meccanismo inconscio da parte tua: dal momento in cui ti sei sbilanciata un pochino di più, ti sei immaginata un qualcosa che però io non sono. Shaila, tu lo sai che io delle volte riesco ad essere molto pragmatico. Ti invito a pensarci bene: dal momento in cui prendi una decisione, deve essere quella. Se non va, non va, punto”.