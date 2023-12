GF, si infiammano gli animi tra Rosy Chin e Federico Massaro: “Stammi lontano, punto”

Sebbene manchi sempre meno a Natale, gli animi nella casa del GF non sono del tutto sereni. Nelle ultime ore, infatti, è scoppiata un’accesa lite tra Rosy Chin e Federico Massaro che è divenuto virale sui social.

“Stammi lontano, punto” – Come dimostrato dai diversi video divenuti virali sul web, il tutto è iniziato mentre Federico era in bagno a prepararsi. Ad un certo punto si è avvicinata la chef, chiedendo al ragazzo se poteva lavarsi, bagnandolo senza volerlo. La situazione ha infastidito il gieffino, tanto da lamentarsene proprio con Rosy:

“Io non ho dormito, ma non è vero che me la prendo con te e ti uso come valvola di sfogo. Io stavo usando il lavandino, ti ho detto che potevi venire anche te a lavarti, ma ti ho chiesto di non bagnarmi, punto! Ti ho detto solo di non bagnarmi. Si tratta di educazione”.

La reazione e i toni utilizzati da Massaro hanno spiazzato la Chin, finendo per farle perdere la pazienza. La donna, infatti, ha prontamente sbottato contro l’inquilino:

“Punto cosa?! Io sono venuta qui a dirti che c’era la mia trousse e che volevo lavarmi lì perché ero più comoda. Avevo gli occhi mezzi chiusi, come potevo vedere se ti avevo bagnato? E a me punto non lo dici! Ed è educazione anche non essere prepotenti e presuntuosi. Io non potevo vedere se ti bagnavo. Stammi lontano, punto. Pensa te se devo essere presa in giro da un ragazzino. Punto a me non lo devi mai dire. Punto, maleducato. Non mi parlare con supponenza e non mi dire punto!”.

Alla fine, anche Federico ha perso la pazienza e ha così replicato alla tiktoker: “Impara ad essere educata, poi alzi la voce per una cavolata del genere. E ti dico anche svegliati! Io maleducato? Ciò che sei stata tu. Continui a urlare? Ma vai a quel paese!”.

A questo punto, però, Rosy ha frainteso le parole del gieffino, prendendole come un’offesa razzista nei suoi confronti: “Mi ha detto delle cose pesanti. Ha detto ‘stai zitta, punto’, ‘impara l’educazione’ e poi anche ‘tornatene al tuo paese’. O ‘vattene al tuo paese’. Ma io sto già nel mio paese!”. Ad intervenire in difesa del ragazzo è stata Anita Olivieri che, avendo assistito alla litigata, ha spiegato alla Chin che il concorrente del GF non è stato affatto razzista.