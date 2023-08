GF, Simone Coccia e Stefania Pezzopane ancora una volta insieme: “Un nuovo inizio”

Da quanto emerso negli ultimi giorni sui social, sembra proprio che tra un ex protagonista del GF e la sua storica compagnia sia tornato il sereno. Si tratta di Simone Coccia e Stefania Pezzopane, che sembrerebbe che i due siano tornati nuovamente insieme.

NUOVAMENTE INSIEME – Lo scorso aprile, dopo nove anni insieme, Simone e Stefania hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. A parlarne era stata l’ex deputata del PD, in cui aveva spiegato che si era trattata di una decisione presa da entrambe le parti per la mancanza di aspettative nel proseguire un progetto di vita di coppia.

Dopo quanto dichiarato sui social, la Pezzopane ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ripercorso la sua lunga e chiacchierata storia con l’ex spogliarellista. Fin dall’inizio, infatti, la loro relazione è stata duramente criticata per via dell’ampia differenza di età con il compagno (63 anni lei, 39 lui). Critiche che però non hanno mai condizionato la loro love-story.

Da parte dell’ex volto del GF, però, non sembrava finita del tutto. Ad un mese di distanza dall’annuncio della rottura, Simone è stato ospite a Domenica In dove ha parlato proprio della sua storia d’amore con la Pezzopane. Ai microfoni di Mara Venier, infatti, l’ex gieffino aveva rivelato: “Non escludo di tornare con lei, non avrò mai più una donna così”.

Dalla recente foto pubblicata da Simone, sembrerebbe che tra i due sia tornato nuovamente il sereno. Lo scatto in questione, divenuto virale in poche ore, mostra l’ex volto del GF e la Pezzopane nuovamente insieme, accompagnato dalla didascalia: “Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio”.