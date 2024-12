GF, Simone Costa sulla presunta aggressione di Yula Bruschi: “Potevo rimanere cieco”

Solo poche settimane fa, è stata resa nota la denuncia che Simone Costa ha sporto nei confronti di Yulia Bruschi, attuale concorrente del GF. La gieffina, stando a quanto emerso, avrebbe aggredito il cuoco, all’epoca suo fidanzato, sfregiandolo con un bicchiere di vetro.

Dopo il caos scoppiato a seguito della clamorosa notizia, Simone ha rotto il silenzio. In una lunga intervista a Fanpage, l’uomo ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto con l’ex fidanzata.

“Potevo rimanere cieco” – Dopo le prime indiscrezioni che sono iniziate a circolare sul web, Simone ha confermato la presunta aggressione dell’ex fidanzata. Attraverso un’intervista a Fanpage, l’uomo ha rivelato la sua versione dei fatti:

“L’11 settembre era il suo compleanno e lo abbiamo festeggiato nel mio ristorante. Nella notte tra l’11 e il 12, intorno all’1.30, non ho ancora capito bene perché, Yulia si è isolata. Si stava innervosendo perché il giorno dopo sarebbe dovuta partire per il Grande Fratello e voleva raccontare la sua vita in tv procedendo per date ma non se le ricordava. Le ho consigliato di raccontare la verità così non avrebbe avuto problemi ma lei si è innervosita ed è uscita. Quando l’ho seguita, Yulia ha cominciato a inveire contro la mia famiglia.

Le ho tolto la sigaretta di bocca e le ho dato una leggera spinta su una spalla, dicendole di andare per la sua strada. Al che lei fa “Mi hai spinta, adesso chiamo i carabinieri”. Mi metto a ridere e le dico di chiamare chi le pare, dopodiché mi siedo e prendo il cellulare. D’un tratto, da una distanza di tre o quattro metri, mi ha lanciato un bicchiere e me lo ha spaccato in faccia, sullo zigomo. Un centimetro in più e sarei rimasto cieco.

C’erano due pattuglie della polizia proprio di fronte all’ingresso del mio locale. Avevo chiesto a lei di guardare all’esterno e vedere se ci fossero la forze dell’ordine per poterle chiamare.

Ero in una pozza di sangue, ne ho perso un litro e mezzo. Mi aveva aperto la faccia. È arrivata un’ambulanza e mi ha portato d’urgenza al pronto soccorso”.

Riguardo al suo ingresso nella casa del GF, l’uomo ha spiegato il perché non abbia avuto prima il confronto con Yulia: “Non sono entrato prima nella Casa perché non ci vedevo, avevo l’occhio nero e una cicatrice troppo profonda. Mi vergognavo a uscire di casa”.

Inoltre, Simone ha voluto anche chiarire la controversia questione dell’anello regalato alla Bruschi. L’uomo, infatti, ha spiegato che l’anello è costato 1.500 euro e non 50.000 come affermato dalla gieffina.