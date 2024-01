GF, Stefano Miele al centro delle polemiche: “Credo sia gay”

Nelle ultime ore a finire al centro delle polemiche sui social è Stefano Miele, attualmente uno dei concorrenti del GF. A far indignare il pubblico è stato il fatto che lo stilista avrebbe insinuato che Federico Massaro, anche lui gieffino, sarebbe gay.

“Credo sia gay” – Sebbene sia entrato in casa da poco più di un mese, Stefano ha creato non poche dinamiche. Miele, infatti, non ha mancato di scontrarsi con alcuni inquilini, tra cui Greta Rossetti. Nel vedere l’ex tentatrice sminuire la sua passata storia d’amore con Mirko Brunetti, appoggiando la coppia con Perla, l’uomo l’ha accusata di ipocrisia. Il tutto, avvenuto negli ultimi giorni, è sfociato in un’accesa discussione.

Il giorno dopo la ragazza, insieme a Fiordaliso e Letizia Petris, hanno parlato del comportamento di Stefano. Nel discutere dello stilista, la fotografa ha deciso di tirare fuori alcune sue dichiarazioni che le avrebbero fatto storcere il naso. Da quanto rivelato dalla Petris, l’uomo avrebbe rivelato che uno dei gieffini potrebbe essere omosessuale.

Secondo quanto dichiarato dallo stilista, Federico potrebbe essere gay. “Sono cose che non si dicono se non c’è la persona presente. Un po’ come fece Beatrice con me”, ha così puntualizzato Letizia. Ad appoggiare il pensiero della gieffina sono stanti anche gli utenti dei social.

In molti si sono scagliati contro il concorrente del GF, non apprezzando le dichiarazioni sul modello. Diversi utenti, infatti, hanno accusato lo stilista di aver fatto outing, dato che, nel caso Federico fosse realmente gay, dovrebbe essere lui a rivelarlo e nessun altro. In tutto ciò, Massaro non ha mai parlato del suo orientamento sessuale.

Inoltre, il gieffino non ha mai nascosto il suo interesse verso Anita Oliviero. Diverse volte, infatti, il ragazzo ha ribadito la sua attrazione verso la ragazza. Fiordaliso, dal canto suo, ha descritto lo stilista come un provocatore. Per l’artista, infatti, le sue dichiarazioni sono fatte per creare scompiglio.