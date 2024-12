GF, svelato il segreto di Mariavittoria Minghetti: la confessione di Tommaso Franchi

Continuano a far discutere i presunti segreti di alcuni concorrenti di quest’ultima edizione del GF. Dopo Lorenzo Spolverato, sembrerebbe che anche Mariavittoria Minghetti stia nascondendo qualcosa. A decidere di rivelare il possibile segreto della gieffina è stato Tommaso Franchi.

IL SEGRETO – La breve permanenza nel tugurio ha portato una ventata di crisi nel rapporto tra Mariavittoria e Tommaso. La Minghetti, infatti, ha avuto modo di conoscere Alfonso D’Apice, iniziando a nutrire un certo interesse per lui. La ragazza è entrata in completa confusione, decidendo di rallentare la sua frequentazione con Franchi, tanto che quest’ultimo è scoppiato in lacrime e ha minacciato di abbandonare la casa.

Dopo lo sfogo avuto nei giorni scorsi, Tommaso si è lasciato andare ad una rivelazione che farebbe pensare che tra lui e la Minghetti sia accaduto qualcosa sotto le coperte. Parlando con Lorenzo Spolverato, il gieffino ha così rivelato:

“Voglio confessarti una cosa. Ti ricordi quando ti ho chiesto se la notte con Shaila … e ti ho detto ‘me lo giuri sul tuo cane che non l’hai fatto?’. Te ti sei girato e non mi hai giurato e hai riso. Io ti ho chiesto se era successa una cosa, cerca di ricordare. Te lo dico perché io ieri sera ho fatto quella cosa. Adesso hai capito?“.

Questa confessione è presto giunta alle orecchie della diretta interessata, facendola andare nel panico. Mariavittoria se l’è presa anche con l’amica Amanda Lecciso, accusandola di essere sempre in mezzo ad ogni dinamica:

“Stai in mezzo a tutte le dinamiche, non solo quella di Lorenzo, ma anche le mie. A me non mi va tanto bene. Ok, so che mi puoi anche volere bene, ma devi stare attenta. Se ti avevano detto quella cosa, tu dovevi venire a dirmela subito. E adesso non continuiamo a dirlo e a parlarne, perché alla fine altrimenti esce e si vedrà“.