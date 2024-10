GF, Tommaso ammette di provare qualcosa per Maica: la ragazza scoppia in lacrime

L’arrivo di Maica Benedicto, concorrente della versione spagnola del GF, ha totalmente scombussolato alcuni equilibri della casa del GF. La 25enne, inoltre, ha rubato il cuore di un Tommaso Franchi. A rivelarlo è stato proprio il gieffino, facendo scoppiare in lacrime la ragazza.

LA DICHIARAZIONE DEL GIEFFINO – Nei giorni scorsi è avvenuto il chiacchierato e atteso gemellaggio tra il Grande Fratello e il Gran Hermano, l’equivalente spagnolo del reality di Alfonso Signorini. A fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia è stata Maica, che ha subito portato una ventata di spensieratezza.

Ancor prima di finire la sua avventura in Italia, la Benedicto è dovuta rientrare prima a Madrid. Prima di partire, però, la ragazza non ha avuto modo di salutare i gieffini, in particolar modo Tommaso, con cui si era creata una certa intesa.

Nel corso dell’ultima puntata del Gran Hermano, alla concorrente è stata mostrata una breve clip dove Franchi ha confessato cosa pensa di lei, facendola scoppiare a piangere. Il ragazzo, infatti, ha ammesso di provare qualcosa per Maica:

“Lei è una bellissima ragazza, simpatica, buffa, poi non se la tira per nulla. E ammetto che mi piace, sì mi piace. Se salto di fiore in fiore? No, non sono un piacione. Lei mi piace”.