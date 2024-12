GF, Tommaso in crisi per Mariavittoria: “Me ne vado, non posso stare così”

C’è aria di crisi per una delle coppie che si è venuta a formare in quest’ultima edizione del GF. C’è stato un distacco tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, tanto che il gieffino è entrato in crisi, prendendo in considerazione l’idea di abbandonare il reality.

“Me ne vado” – Tommaso e Mariavittoria, come altre coppie del Grande Fratello, hanno vissuto questi giorni separati. Alcuni gieffini, come la Minghetti, hanno trascorso alcuni giorni nel tugurio. È stata proprio durante quest’esperienza in tugurio che la gieffina si è avvicina ad Alfonso D’Apice, iniziando a provare un certo interesse per quest’ultimo.

Una volta tornata dentro la casa, Mariavittoria si è resa conto di provare qualcosa anche per l’ex volto di Temptation Island ed è per questo che ha deciso di rallentare la sua conoscenza con Tommaso. La decisione della ragazza ha mandato in crisi Franchi che ha così confessato a Luca Calvani e Jessica Morlacchi:

“Stasera nemmeno vuole dormire con me. Non farei una bella figura ad andare contro di lui. Però questo è il Grande Fratello e non Temptation Island e lui non è un tentatore. La smetta di fare il tentatore. Lei dice cose e i suoi gesti dicono altro. Passa tutto il tempo con lui. Sì lui che dovrebbe smetterla di fare il tentatore perché questo è un altro programma”.

Deluso e in crisi per questo inaspettato risvolto nella storia con Mariavittoria, il ragazzo si è lasciato andare ad un lungo sfogo. In lacrime, come riportato da Biccy, ha confessato di star pensando di lasciare la casa:

“Se devo stare così… basta. Esco e ciao, perché così non può andare avanti. Io me ne vado ve lo dico. L’ho detto anche prima in confessionale due. Mi levo dai cogli**i. Io non sono qui per fare il teatrino. Siccome io non voglio stare così, allora vado via. Devo restare per vedere come va a finire? lo vedrò da fuori. Che banda è qui? Non posso restare e stare in questa maniera. Ma quale settimana in più, io mi levo dai c0g**ni. Non mi interessa, non posso stare così e ormai ho già capito cosa succederà“.