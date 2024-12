GF, Tommaso riceve un aereo: lo sfogo di Mariavittoria

Il rapporto tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi al Grande Fratello sembra sempre più incrinato. A confermare la distanza tra i due gieffini è stata la clamorosa reazione della ragazza alla vista dell’aereo per Tommaso.

LO SFOGO – Dopo l’ultima puntata, durante la quale è venuto a galla un “piccante” segreto tra i due, il rapporto tra Mariavittoria e Franchi sembra essersi raffreddato ancora di più La concorrente appare confusa e divisa, visto che, da una parte, ha sempre manifestato interesse per Tommaso, ma dall’altra è stata scossa dall’ingresso di Alfonso D’Apice. Con lui ha instaurato una certa complicità, dopo una breve convivenza nel Tugurio, dove sono stati a stretto contatto.

Negli ultimi giorni, però, sembra che qualcosa tra Mariavittoria e Tommaso si sia rotto. Un segnale lampante di questa rottura è arrivato quando, sopra i tetti della Casa più spiata d’Italia, un aereo ha sorvolato con uno striscione dedicato proprio a Tommaso: “Gallo, 6 da 10 #idraulichers”. Il messaggio, firmato dai fan dell’idraulico, era un chiaro segno di affetto e sostegno nei suoi confronti.

Se Tommaso ha reagito con un sorriso, alzando lo sguardo al cielo e ringraziando i suoi sostenitori, la reazione di Mariavittoria è stata ben diversa. Seduta accanto a Shaila Gatta e ad altri compagni di gioco, la giovane sembrava infastidita dalla sorpresa.

Nel vedere come il gieffino appare agli occhi del pubblico la Minghetti ha così sbottato: “Macché adori, ma è una vergogna questa, è una vergogna. Hai visto lui come passa e io come passo?”. Sebbene l’amica le abbia fatto notare che non fosse presente alcun riferimento a lei, Mariavittoria ha così chiuso il discorso: “Lo devono filtrare l’aereo”.