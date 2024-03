GF, torna il sereno tra Beatrice e Giuseppe: “Come ho fatto a sbagliare così?”

Nell’attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa discussa edizione del GF, alcuni concorrenti hanno deciso di mettere un punto alle loro incomprensioni. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno avuto modo di confrontarsi e di chiarirsi una volta per tutte.

“Come ho fatto a sbagliare così?” – Nel corso delle prime settimane dall’inizio di questa edizione, tra Beatrice e Giuseppe c’è stata una breve frequentazione. La turbolenta love-story, però, è giunta al capolinea per scelta del bidello calabrese nel corso di una puntata del reality.

Nonostante gli scontri accesi avvenuti dopo la brusca fine della loro storia, i due hanno deciso di deporre le armi. In occasione di un party organizzato dal programma, l’attrice e Garibaldi si sono lasciati andare in delle inaspettate confessioni. In particolar modo, il gieffino ha deciso di vuotare il sacco, ammettendo tutti i suoi errori.

Parlando con l’attrice, Giuseppe ha confessato che se potesse tornare indietro, si comporterebbe diversamente nei confronti della Luzzi. Nel dettaglio, il ragazzo ha ammesso di non essere stato abbastanza vicino a Beatrice, che avrebbe dovuto lottare di più per lei e per la loro storia. Come riportato da Biccy, Garibaldi ha così dichiarato:

“Se tu non mi avessi risposto in quel modo le cose sarebbero andate diversamente. Quel giorno che mi dicesti che avevi un’alternativa che non era male. Avrei fatto di tutto. Ti avrei dovuto difendere in diretta davanti a tutti. Dovevo ritirare tutto quello che di brutto avevo detto di te. Dovevo prendere posizioni, lottare per te e stari accanto, invece non l’ho fatto. Dovevo proteggerti. Come ho fatto a sbagliare così? Non lo so. Però so che quello che c’era nei tuoi confronti era vero. L’ho sempre pensato, l’ho sempre sostenuto e lo dichiaro ancora. Tutto mi portava a te. Perché ho fatto così? Alcune volte comunque i tuoi silenzi dicono molto più delle tue parole e sono più belli. Tu sei perfetta stasera…”.

Con Shallow in sottofondo, il gieffino ha così chiesto alla compagna d’avventura: “Secondo te ci mancherà tutto questo? E nei momenti di nostalgia tu cosa farai?“. Dopo un attimo di silenzio, Beatrice ha ammesso: “Ogni tanto sì, ci mancherà. Cosa farò nei momenti in cui sarò giù? Vuoi che ti dica che ti chiamerò? […] Comunque stasera è la prima volta che siamo soli, è bello“.