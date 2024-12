GF, tre concorrenti penserebbero di abbandonare: “Sono in crisi”

Dopo il ritiro dovuto a problemi fisici di Enzo Paolo Turchi e quello concordato con gli autori di Yulia Braschi, altri tre concorrenti starebbero pensare di abbandonare le case del GF. A rivelarlo sarebbero stati alcuni gieffini durante una conversazione tra di loro.

“Sono in crisi” – Nell’attesa che vada in onda la nuova puntata del reality, alcuni concorrenti sono finiti al centro dell’attenzione. A far discutere è stata una conversazione tra Luca Calvani, Amanda Lecciso e Javier Martinez, come riportato da Biccy, dove è trapelato quali gieffini sarebbero pronti a lasciare la casa.

“C’è Jessica che è in forte crisi. Sì è in crisi e vorrebbe andarsene“, ha così rivelato la sorella di Loredana, riferendosi alla Morlacchi. Calvani ha confermato le parole di Amanda, aggiungendo: “Lo so, ma a me ha detto che non è solo lei in questa situazione”.

Secondo quanto scoperto da Calvani, infatti, non sarebbe solo la cantante a voler abbandonare il reality. Anche Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti starebbero pensando di uscire: “Anche Mavi e Tommy sono in crisi come lei“.

Luca, però, ha ammesso che secondo lui nessuno di loro tre lascerà la casa: “Però se devo fare una previsione penso che alla fine non uscirà nessuno, ma staremo a vedere“.