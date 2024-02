GF, ultime indiscrezioni su Vittorio Menozzi: furioso con Greta per le rivelazioni su di lui e Beatrice?

Nonostante abbia dovuto lasciare al casa del GF una settimana fa, Vittorio Menozzi continua ad essere al centro delle attenzioni. Recentemente, infatti, Greta Rossetti ha rivelato alcune confidenze che il modello le avrebbe fatto sul suo rapporto con Beatrice Luzzi. Stando alle recenti indiscrezioni emerse sui social, l’ex gieffino sarebbe furioso con l’ex volto di Temptation Island.

FURIOSO CON LA GIEFFINA – Nei giorni scorsi, la Rossetti ha deciso di fare delle inaspettate e intime confidenze ad alcuni concorrenti del reality. La ragazza, infatti, ha rivelato che Vittorio le avrebbe fatto delle confidenze su quanto accaduto sotto le coperte tra lui e Beatrice:

“Guarda che sono cose agghiaccianti, mi è venuto il sangue freddo. Però lui ha paura di questa cosa venga fuori… sì, teme che esca, ha paura di quello che direbbero…”.

Ovviamente le dichiarazioni di Greta non sono affatto passate inosservate al popolo dei social, tanto che molti si aspettavano che l’argomento venisse trattato in puntata così da mettere al corrente la Luzzi. Al momento, però, il programma non ha fatto nulla e di ciò si è lamentato Alessandro Cisillin, ex compagno dell’attrice, che ha chiesto l’espulsione di Greta visto le recenti dichiarazioni fatte.

Intanto, a Deianira Marzano è giunta la segnalazione di una fan che avrebbe amici in comune con Menozzi. Stando a quanto riportato dall’utente, il modello sarebbe deluso e furioso con Greta, ma non vorrebbe commentare l’accaduto per non tornare nuovamente sul discorso:

“Ciao Deia, sono un’amica di università di Vittorio Menozzi e abbiamo molti amici in comune. Lui è arrabbiato per le cose che sono state dette ma non le vuole neanche smentire perché dice che si fidava e se ora smentisce si riparla di nuovo di questa cosa con Beatrice delle coperte”.