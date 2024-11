GF, un gieffino pronto ad abbandonare il programma: svelato sui social il possibile motivo

Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione che vedrebbe un concorrente del GF pronto a lasciare il reality. Si tratterebbe di Enzo Paolo Turchi, che recentemente ha svelato agli altri gieffini di voler abbandonare la casa. A svelare il possibile motivo dietro questa scelta è stata Deianira Marzano.

SVELATO IL POSSIBILE MOTIVO – Nelle ultime sere, il noto coreografo e ballerino è entrato nel confessionale, rimanendoci dentro per un po’ di tempo. Una volta uscito, è tornato dai suoi compagni di avventura, rivelando di avere intenzione di abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Nonostante i tentativi da parte di alcuni gieffini di far cambiare idea all’inquilino, quest’ultimo è rimasto deciso e sicuro della sua scelta. Parlando con Luca Calvani, Enzo Paolo avrebbe fatto intendere di voler lasciare il reality perché si starebbe annoiato:

“Io sto bene quando faccio queste cose [i balli]. Non sopporto più la banalità, devo stare con le persone migliori di me, che hanno qualcosa da raccontare, se no per me diventa un problema. In questo momento ho bisogno di cose diverse”.

Nelle ultime ore, la Marzano ha condiviso alcune segnalazioni che rivelerebbero il reale motivo dietro la decisione del coreografo. L’esperta di gossip ha condiviso nelle sue IG Stories alcuni messaggi giunti dalle sue utenti, dove queste ultime hanno rivelato che il gieffino a fine mese avrebbe degli spettacoli teatrali a cui non può mancare e per questo motivo vorrebbe abbandonare il programma.