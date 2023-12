GF, Varrese ritrova l’ex Monia La Ferrera: “L’ho sentita prima di entrare nella casa”

Durante l’ultima puntata del GF, andata in onda ieri in prima serata, a varcare la porta rossa è stata Monia La Ferrera. Come rivelato da Alfonso Signorini, la nuova gieffina è l’ex fidanzata di Massimiliano Varrese. È stato proprio durante l’incontro tra la donna e l’attore che quest’ultimo si è lasciato andare a un’inaspettata rivelazione.

“L’ho sentita prima di entrare nella casa” – A raccontare la loro vecchia storia d’amore è stato proprio Massimiliano, spiegando di aver conosciuto la donna in aeroporto ed è stato proprio lì che è sbocciato l’amore. I due, inoltre, hanno anche convissuto per 7 o 8 mesi prima della rottura.

I due non si vedevano da ben 15 anni, come raccontato proprio dalla donna prima di incontrare Varrese. È stato proprio l’uomo, durante un periodo difficile della sua vita, a mettere un punto alla loro storia. Nonostante tutto, è stato impossibile non notare l’emozione provata da entrambi quando si sono rivisti.

Nel rivedere l’ex fidanzato, la nuova concorrente non è riuscita a trattenere l’emozione: “Sono emozionatissima. Ci è voluto il GF per farci rincontrare. Sono passati 15 anni, non ci siamo più visti, in questi 15 anni abbiamo vissuto 50 vite. Siamo diventati genitori, siamo diventati grandi, siamo persone migliori. Lo vedo, sono orgogliosa di te. Hai qualche capello bianco in più, ma da brizzolato sei un figone”.

Non appena Alfonso Signorini si è collegato con i due gieffini, Massimiliano si è lasciato sfuggire un’inaspettata rivelazione. Massimiliano, infatti, ha rivelato di aver sentito Monia prima di entrare nella casa più spiata d’Italia: “Prima di entrare qui ci siamo scambiati dei messaggi dopo 13 anni, la cercai io”.